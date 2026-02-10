Produsen minuman ringan berkarbonasi yang ikonik ini telah merilis laporan keuangan Q4 FY2025, beserta proyeksi penjualan untuk 2026. Hasilnya tidak bisa dikatakan buruk, namun reaksi investor menunjukkan adanya kekecewaan.

Tinjauan Kuartalan

EPS turun menjadi $0.58, meskipun tetap berada di atas ekspektasi pasar sekitar $0.56.

Pendapatan juga mengalami penurunan, kali ini lebih besar dari perkiraan pasar, menjadi $11.8 miliar dibandingkan ekspektasi investor sebesar $12 miliar.

Secara tahunan, EPS meningkat 4%, dan capaian di atas konsensus analis mencerminkan manajemen biaya yang sangat efektif. Pendapatan juga naik secara tahunan, meskipun hanya sebesar 2%.

Volume penjualan meningkat 1%, didorong oleh pertumbuhan di Amerika Serikat, Jepang, dan Brasil. Perusahaan juga berhasil menaikkan harga, dengan kenaikan harga tahunan rata-rata sebesar 4%.

Manajemen menyampaikan sejumlah keputusan operasional dan strategis penting. CEO yang akan menjabat dan saat ini menjabat sebagai COO, Henrique Braun, menyoroti tekanan dari sisi permintaan, yang coba diatasi perusahaan dengan menghadirkan ukuran kemasan baru yang disesuaikan untuk konsumen dengan daya beli lebih rendah.

Hal yang kemungkinan paling mengkhawatirkan pemegang saham adalah proyeksi penjualan 2026. Pertumbuhan pendapatan organik diperkirakan berada di kisaran 4–5%, sementara laba diproyeksikan naik 7–8%. Angka ini tidak mencerminkan pertumbuhan yang agresif, dan pasar masih mempertanyakan bagaimana perusahaan akan menghadapi tekanan struktural akibat perubahan kebiasaan konsumen.

COKE.US (D1)

Sumber: xStation5

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.