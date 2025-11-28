Sesi pasar saham AS ditandai oleh sentimen positif dan ditutup di zona hijau. S&P 500 naik lebih dari 0.5%, Nasdaq 100 menguat hampir 0.8%, dan Dow Jones menutup hari dengan kenaikan 0.6%. Sesi Wall Street hari ini berakhir lebih awal dari biasanya.

Kenaikan di Wall Street sebagian besar didukung oleh meningkatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve pada Desember. Pasar saat ini memproyeksikan lebih dari 80 persen probabilitas bahwa pertemuan Desember akan menghasilkan pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Saham Intel naik hampir 10% setelah laporan bahwa perusahaan tersebut berpotensi memproduksi chip Apple kelas bawah di masa depan. Meskipun kolaborasi ini masih berada pada tahap awal, pasar bereaksi positif terhadap prospek Apple yang mendiversifikasi rantai pasoknya dan kemungkinan memindahkan sebagian produksi ke Amerika Serikat.

Pasar saham Eropa mempertahankan kenaikan mingguan dan tetap stabil, menutup sesi hari ini dengan penguatan tipis: FTSE 100 naik 0.27%, CAC 40 naik 0.29%, AEX naik 0.38%, DAX naik 0.25%, IBEX 35 naik 0.06%, SMI naik 0.09%, dan Euro Stoxx 50 menguat 0.35%.

Di Prancis, konsumsi rumah tangga naik 0.4%, sementara indikator inflasi awal turun menjadi 0.9% year-on-year, menunjukkan bahwa meskipun inflasi moderat, permintaan domestik masih kuat dan perekonomian mempertahankan pertumbuhan GDP yang stabil.

Data inflasi Jerman menunjukkan hasil campuran. Inflasi CPI tahunan berada di 2.3%, sedikit di bawah perkiraan, sementara laju bulanan turun 0.2%. Inflasi HICP yang terharmonisasi naik menjadi 2.6% year-on-year, melampaui ekspektasi, dengan penurunan bulanan sebesar 0.5%.

GDP Kanada tumbuh 2.6% pada kuartal ketiga, jauh di atas perkiraan 0.5%, dan hasil kuat ini mendorong penguatan dolar Kanada.

Hari ini, CME melaporkan masalah teknis yang menyebabkan penghentian perdagangan di semua pasar yang dioperasikannya. Gangguan ini disebabkan oleh masalah sistem pendingin di pusat data operator tersebut.

Di pasar logam mulia, harga perak mencapai level historis, melampaui 56 dolar per ounce. Emas juga naik, menembus 4,200 dolar per ounce.

Di pasar kripto, Bitcoin turun 0.5%, diperdagangkan di bawah 91,000 dolar, sementara Ethereum naik hampir 1%, diperdagangkan di atas 3,000 dolar.