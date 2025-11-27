Deere & Company (DE.US) adalah salah satu perusahaan industri terbesar di Amerika dan menjadi salah satu emiten terakhir yang melaporkan kinerja kuartalan, yang untuk Deere merupakan kuartal keempat tahun fiskal 2025. Perusahaan menutup tahun dengan hasil kuat, mengalahkan ekspektasi pasar di hampir seluruh kategori utama. Deere membukukan laba per saham dan pendapatan yang lebih tinggi dari perkiraan, menegaskan bahwa inovasi teknologi dan efisiensi operasional kini benar-benar tercermin dalam kinerja finansial. Namun, reaksi pasar menunjukkan bahwa mengalahkan konsensus saja tidak cukup untuk menghapus kekhawatiran terkait prospek industri dalam beberapa tahun ke depan.

Perusahaan melampaui ekspektasi pendapatan dan EPS pada kuartal keempat.

Meski hasil kuat, saham anjlok lebih dari 5%.

Pendapatan naik 11 persen YoY berkat inovasi produk dan perbaikan proses.

Pada 2026, perusahaan memperkirakan penurunan permintaan yang jelas untuk mesin pertanian besar.



Hasil Kuartal Keempat

Deere menghasilkan pendapatan 12,4 miliar dolar pada bulan-bulan terakhir tahun ini, naik 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Perusahaan juga melaporkan laba bersih 1,1 miliar dolar dan margin operasi 12,6 persen pada divisi peralatan. Peningkatan terlihat pada sisi penjualan maupun efisiensi biaya.

Pendapatan: 12,4 miliar USD, naik 11 persen YoY.

Laba per saham: 3,93 USD vs. estimasi 3,85 USD.

Laba bersih: 1,1 miliar USD.

Margin operasi peralatan: 12,6 persen



Perusahaan mengalahkan ekspektasi analis pada pendapatan dan EPS. Pendapatan melampaui estimasi pasar lebih dari 26 persen, menjadi salah satu kejutan positif terbesar dalam beberapa kuartal terakhir. Hasil ini menunjukkan konsistensi investasi dalam teknologi — termasuk precision agriculture — serta manajemen persediaan yang lebih efektif.

Namun, meski angka kuat, investor fokus pada prospek 2026 yang tampak menantang. Proyeksi penurunan permintaan mesin pertanian besar sebesar 15–20 persen di AS dan Kanada menekan optimisme jangka pendek.

Proyeksi Tahun 2026

Laba bersih: 4,0–4,75 miliar USD.

Tarif pajak efektif: 25–27 persen.

Arus kas operasi peralatan: 4–5 miliar USD.

Penurunan permintaan mesin pertanian besar: 15–20 persen.



Proyeksi ini menunjukkan bahwa tahun mendatang akan menjadi ujian ketahanan industri, dan Deere perlu beradaptasi dengan kondisi pasar yang lebih lemah. Perwakilan perusahaan menyoroti profitabilitas rekor pada fase siklus saat ini. Chris Seibert dari investor relations menegaskan bahwa perusahaan membukukan laba bersih lebih dari 5 miliar dolar — hasil terbaik dalam sejarah pada tahap siklus yang sama. Deanna Kovar dari segmen Agriculture and Turf menyoroti peran meningkat sistem otonom, yang dianggap manajemen sebagai salah satu diferensiasi kompetitif utama di tahun-tahun mendatang. Risiko utama meliputi:

Potensi dampak tarif senilai 1,2 miliar dolar sebelum pajak.

Penurunan permintaan mesin pertanian besar.

Risiko makroekonomi dan perlambatan pertumbuhan global.

Potensi gangguan pasokan dan hambatan logistik.

Meningkatnya persaingan teknologi precision agriculture.

Tinjauan ChartDeere & Co. (DE.US)

Saham Deere turun di bawah EMA 200 harian (garis merah), menandakan kembalinya tren turun menengah. Pola bearish head-and-shoulders berpotensi terbentuk, dengan garis leher di kisaran 430 USD per saham. Kenaikan kembali menuju 480 USD dapat membatalkan pola ini dan membuka jalan untuk rebound.

Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.

Sumber: xStation5