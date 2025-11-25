Alphabet baru-baru ini mengumumkan bahwa perusahaan sedang mengembangkan prosesor TPU buatan sendiri untuk melatih model AI, dan kini laporan menunjukkan bahwa Meta tengah mempertimbangkan secara serius untuk menggunakan chip tersebut di pusat datanya. Perkembangan ini dapat membawa dampak besar pada pasar perangkat keras AI dan secara langsung mempengaruhi posisi Nvidia, yang sejauh ini hampir memonopoli segmen GPU di infrastruktur data center.

Pusat data merupakan pilar utama bisnis Nvidia, menyumbang sekitar 90 persen dari pendapatan perusahaan. GPU Nvidia yang dominan digunakan untuk melatih dan mengoperasikan model AI di lingkungan cloud terbesar di dunia, memberikan sumber pendapatan yang stabil dan margin tinggi. Keputusan Meta untuk memindahkan sebagian infrastrukturnya ke TPU Google berarti Nvidia dapat mulai kehilangan klien penting di segmen strategis ini. Bahkan penurunan kecil dalam kapasitas komputasi data center dapat berdampak nyata pada kinerja keuangan Nvidia dan laju pertumbuhan bisnis paling menguntungkannya.

Pada saat yang sama, Alphabet memperluas infrastruktur TPU-nya dan, bekerja sama dengan Broadcom, mengembangkan chip yang menawarkan performa lebih tinggi dengan konsumsi energi lebih rendah. Model andalan Gemini 3, yang dilatih terutama menggunakan TPU, menunjukkan bahwa Google sedang menguji dan memonetisasi prosesor mereka dalam skenario AI dunia nyata, memberikan keunggulan teknologi dan berpotensi membuka sumber pendapatan baru. Bagi Nvidia, ini berarti meningkatnya persaingan bukan hanya dalam kekuatan komputasi mentah, tetapi juga dalam efisiensi energi dan efektivitas biaya — faktor penting dalam ekspansi data center.

Pasar telah merespons perkembangan ini. Saham Alphabet naik dalam perdagangan after-hours, sementara saham Nvidia melemah, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap ancaman pada dominasi GPU di data center. Broadcom, sebagai mitra Google dalam produksi TPU, juga terdorong, dengan saham melonjak lebih dari sepuluh persen — menandakan semakin pentingnya ekosistem baru chip AI tersebut.

Bagi investor, situasi Nvidia semakin krusial. Jika Meta dan perusahaan teknologi besar lainnya mengadopsi TPU dalam skala lebih luas, Nvidia mungkin perlu meninjau ulang strategi harga dan mempercepat investasi pada generasi GPU berikutnya untuk mempertahankan keunggulan di segmen data center yang paling menguntungkan. Langkah-langkah ini dapat berpengaruh langsung terhadap margin dan pertumbuhan pendapatan perusahaan.

Potensi kolaborasi antara Meta dan Google dalam penggunaan TPU menandai pergeseran kekuatan besar dalam industri AI. Alphabet dan Broadcom memperkuat posisinya, sementara Nvidia menghadapi risiko nyata kehilangan pangsa pasar di segmen data center strategis yang menyumbang hampir sembilan puluh persen pendapatannya. Dalam beberapa bulan mendatang, kecepatan adopsi TPU oleh perusahaan besar dan perkembangan lebih lanjut Gemini 3 dapat menentukan bagaimana peta persaingan pasar perangkat keras AI akan berubah.