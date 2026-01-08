Komentar terbaru Donald Trump memicu pergerakan ekstrem pada saham-saham sektor pertahanan AS. Setelah sempat mengalami tekanan jual tajam, saham-saham raksasa seperti Lockheed Martin (LMT.US) dan RTX Corp (RTX.US, sebelumnya Raytheon) berbalik arah dan melonjak hingga 5% atau lebih setelah sesi cash market ditutup. Hari ini, penguatan menyebar luas di seluruh sektor — mulai dari kontraktor utama hingga pemain pertahanan yang lebih kecil. Apa yang sebenarnya terjadi?
Awalnya, Presiden AS menyatakan bahwa ia tidak akan mengizinkan kontraktor pertahanan terbesar untuk terus menjalankan kebijakan dividen besar dan share buyback agresif. Sebaliknya, Trump mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengalihkan fokus ke investasi pembangunan fasilitas manufaktur senjata generasi berikutnya.
Pernyataan ini dipersepsikan investor sebagai risiko operasional yang signifikan. Intervensi langsung pemerintah dianggap berpotensi menekan model shareholder return dan meningkatkan belanja modal (CapEx), yang pada akhirnya bisa membebani profitabilitas perusahaan. Reaksi pasar pun langsung negatif.
Namun, sekitar satu jam kemudian, Trump menambahkan pernyataan krusial: anggaran pertahanan AS tahun 2026 diperkirakan mencapai USD 1.5 triliun, jauh di atas rencana sebelumnya sekitar USD 1 triliun. Lonjakan anggaran ini disebut akan didukung oleh pendapatan dari tarif perdagangan. Komentar tersebut langsung memicu pembalikan arah pasar, dengan saham-saham pertahanan pulih cepat dari penurunan sebelumnya.
Sebelumnya, Trump juga secara spesifik menyinggung RTX Corp, menyebutnya sebagai kontraktor yang paling enggan mengikuti rekomendasi Department of War AS, karena dinilai terlalu mempertahankan kebijakan dividen dan buyback yang “terlalu besar”. Pernyataan ini sempat menambah tekanan jual pada saham RTX. Namun kini, tekanan tersebut sepenuhnya terbalik. Menjelang pembukaan pasar AS, saham RTX Corp (RTX.US) tercatat naik hampir 5%, diperdagangkan di kisaran USD 194 per saham.
RTX Corp (RTX.US), timeframe H1
Sumber: xStation5
