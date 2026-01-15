Hasil keuangan TSMC (TSM.US) kembali membangkitkan selera Wall Street terhadap saham semikonduktor, mendorong kenaikan harga saham Nvidia, Broadcom, serta nama-nama besar lain yang mungkin kurang sering disorot tetapi memiliki skala signifikan seperti Lam Research (LRCX.US) dan Applied Materials (AMAT.US). Dengan pertumbuhan pendapatan produsen chip terbesar dunia mencapai 35% secara tahunan, pasar semakin berani mematok skenario di mana investasi berbasis AI tampak “hampir tak terelakkan”.

Dinamika ini melahirkan dua narasi paralel. Pertama, evaluasi ulang mengenai seberapa besar lonjakan permintaan yang dapat terjadi di seluruh ekosistem semikonduktor global. Kedua, meningkatnya kesediaan investor untuk membayar mahal—sering kali pada valuasi rekor—demi eksposur ke perusahaan-perusahaan yang diuntungkan dari reli ini, seperti yang terlihat pada emiten yang diuntungkan oleh memory boom seperti KLA Corp. (KLAC.US).

Saham KLA hari ini menembus level tertinggi sepanjang masa. Sejumlah institusi keuangan besar di AS menaikkan target harga saham ini, termasuk Morgan Stanley dan Wells Fargo, sementara Barclays juga memberikan pandangan positif. RBC Capital Markets bahkan memulai liputan (initiated coverage) terhadap perusahaan tersebut.

iShares MSCI Global Semiconductors ETF (SEC0.DE), D1 interval

Sejak 5 April 2025 (aksi jual terkait tarif akibat kebijakan balasan Trump), indeks luas saham semikonduktor global telah melonjak sekitar 120%.

Sumber: xStation5

KLA Corp Menunggangi Bull Market Semikonduktor

Dalam beberapa hari terakhir, KLA Corp menjadi salah satu pemimpin paling menonjol di Wall Street. Perusahaan ini bergerak di bidang semiconductor metrology dan process control, dan kini berada di pusat perhatian institusi keuangan terbesar dunia.

Gelombang upgrade dan kenaikan target harga mencerminkan pandangan Wall Street bahwa KLA berpotensi menjadi salah satu pemenang terbesar dalam fase investasi AI berikutnya. Katalis utama berasal dari perubahan narasi mengenai pasar memori (DRAM dan NAND), yang kini dipandang analis sebagai bottleneck krusial bagi AI —hampir setara pentingnya dengan GPU dan prosesor canggih itu sendiri.

—hampir setara pentingnya dengan GPU dan prosesor canggih itu sendiri. Sinyal terkuat datang dari Morgan Stanley, yang menaikkan peringkat KLA menjadi overweight dari sebelumnya equal-weight. Bank ini menilai pasar masih belum sepenuhnya memprice-in eksposur KLA terhadap segmen memori, yang kembali menjadi sorotan seiring percepatan permintaan berbasis AI.

Chip memori kini menjadi salah satu kendala utama ekspansi AI. Dalam praktiknya, peningkatan investasi AI tidak cukup hanya dengan memproduksi lebih banyak chip komputasi—dibutuhkan pula volume besar memori modern, dengan tuntutan performa yang meningkat sama cepatnya.

Dalam konteks ini, Morgan Stanley menyoroti meningkatnya intensitas process control di seluruh lini DRAM dan NAND. Semakin kompleks proses manufaktur dan semakin ketat standar kualitas, semakin bernilai pula peralatan KLA—karena membantu pabrik (fabs) menekan cacat produksi dan meningkatkan yield. Morgan Stanley sekaligus menaikkan target harga KLAC menjadi USD 1.697 dari sebelumnya USD 1.214, salah satu proyeksi tertinggi di antara institusi besar.

Wells Fargo Ikut Menguatkan Narasi

Wells Fargo segera menyusul dengan menaikkan peringkat KLA dari equal-weight ke overweight, serta meningkatkan target harga dari USD 1.250 menjadi USD 1.600. Langkah ini dapat dibaca sebagai konfirmasi bahwa pasar telah memasuki fase di mana bukan sekadar “hype AI” yang diperhitungkan, melainkan belanja modal nyata: ekspansi kapasitas, modernisasi proses, dan dorongan menuju node manufaktur yang lebih canggih.

Dalam siklus ini, perusahaan seperti KLA menempati posisi yang sangat strategis dalam rantai nilai. Tanpa process control dan metrologi, sulit untuk menskalakan produksi semikonduktor canggih dengan kualitas yang disyaratkan pasar.

Barclays: AI Tetap Jadi Penggerak Utama hingga 2026—KLA Adalah Pilar Utamanya

Barclays juga mengambil sikap tegas dengan menaikkan target harga KLA menjadi USD 1.595 dari USD 1.300, sambil mempertahankan peringkat overweight. Menurut Barclays, tahun 2026 masih akan menjadi periode di mana:

kedekatan dengan tema AI menjadi faktor dominan dalam kinerja saham semikonduktor, dan

investor akan memprioritaskan perusahaan yang “sentral terhadap pilar-pilar AI”.

Barclays menyoroti realitas pasar yang semakin penting: pada titik tertentu, narasi “AI terus tumbuh” tidak lagi cukup, dan pertanyaan utamanya adalah seberapa besar peluang tersebut benar-benar dapat direalisasikan dan dimonetisasi di ekonomi riil. Dalam lingkungan seperti ini, investor cenderung memilih perusahaan yang bukan sekadar penerima manfaat teoretis, tetapi benar-benar esensial bagi ekosistem semikonduktor. KLA memenuhi kriteria tersebut karena menopang tahap kritis dalam proses manufaktur.

KLA Corp (KLAC.US) chart, D1

Sumber: xStation5

KLA mencatat peningkatan profitabilitas yang solid dan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah. Namun, sulit disangkal bahwa pencapaian ini berjalan seiring dengan valuasi yang semakin mahal. Rasio forward P/E 12 bulan saham ini kini berada di sekitar 41, jauh di atas rata-rata Nasdaq 100, sementara P/E saat ini mendekati 45. Rasio harga terhadap penjualan (price-to-sales) juga berada di level historis yang tinggi (meskipun sempat lebih tinggi pada beberapa periode di 2025). Return on Invested Capital (ROIC) terus meningkat sejak paruh kedua 2024, meskipun masih berada di bawah puncak tahun 2021–2022. Namun demikian, biaya modal perusahaan (WACC) tetap jauh di bawah ROIC, yang mengindikasikan bahwa KLA masih menciptakan nilai ekonomi nyata bagi para pemegang saham.



Sumber: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Sumber: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

