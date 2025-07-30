Meta melaporkan hasil yang spektakuler untuk Q2 2025, mengungguli ekspektasi di hampir semua metrik utama. Saham perusahaan naik hampir 10% dalam perdagangan setelah jam bursa, membuka peluang menuju rekor tertinggi baru. Ini adalah kuartal ke-12 berturut-turut di mana Meta melampaui estimasi pendapatan — membuktikan strategi pertumbuhan berkelanjutan yang didukung oleh investasi masif di kecerdasan buatan (AI).

Angka Keuangan Utama vs Ekspektasi

EPS: $7,14 vs $5,89 (+21% beat)

Pendapatan: $47,52 miliar vs $44,83 miliar (+6% beat)

Pendapatan Iklan: $46,56 miliar vs $44,07 miliar (+6% beat)

Margin Operasi: 43% vs 38,3% (+4,7 pp beat)

Laba Operasi: $20,44 miliar vs $17,24 miliar (+19% beat)

Metrik Iklan Utama

Pertumbuhan Tayangan Iklan: +11% YoY (vs ekspektasi 6,9%)

Pertumbuhan Harga Iklan: +9% YoY (vs ekspektasi 7,6%)

Daily Active Users (DAU): 3,48 miliar (vs ekspektasi 3,42 miliar) — selisih 60 juta pengguna

Tantangan Utama – Reality Labs

Pendapatan: $370 juta vs ekspektasi $386 juta (- $16 juta, satu-satunya hasil yang mengecewakan, namun dianggap tidak signifikan mengingat pencapaian kuat di seluruh metrik lainnya)

Rugi Operasi: $4,53 miliar vs ekspektasi $4,86 miliar (kerugian lebih kecil dari perkiraan), tetapi belum ada jalur jelas menuju profitabilitas

Indikator Lainnya

Pendapatan Family of Apps: $47,15 miliar vs $44,48 miliar

Laba Operasi Family of Apps: $24,97 miliar vs $22,16 miliar

CapEx Q2: $17,01 miliar (+YoY, investasi AI)

Jumlah Karyawan: 75.945 (+7% YoY)

Pertumbuhan Bisnis Iklan yang Sangat Fenomenal

Kejutan terbesar dari hasil ini adalah kondisi luar biasa kuat dari bisnis iklan Meta. Perusahaan tidak hanya mempertahankan momentum pertumbuhannya, tetapi juga mempercepatnya, membuktikan bahwa investasi besar dalam kecerdasan buatan benar-benar menghasilkan manfaat bisnis yang nyata. Kenaikan tahunan sebesar 11% dalam jumlah tayangan iklan, dikombinasikan dengan kenaikan 9% dalam harga iklan, adalah kombinasi yang tidak diperkirakan analis akan terjadi seintens ini.

Yang sangat mengesankan adalah bahwa Meta mampu meraih hasil ini di tengah kondisi di mana banyak platform lain berjuang menghadapi kejenuhan pasar iklan. Sementara itu, platform milik Zuckerberg justru menunjukkan bahwa berkat algoritma berbasis AI, Meta mampu secara bersamaan memberikan lebih banyak tayangan sekaligus membenarkan harga iklan yang lebih tinggi bagi para pengiklan. Selain itu, perusahaan terus memperluas penempatan iklan ke lebih banyak aplikasi—yang mengindikasikan potensi pertumbuhan tambahan di masa depan.

Profitabilitas pada Level Rekor

Margin operasi sebesar 43% adalah hasil yang melebihi ekspektasi paling optimis dari analis. Lebih mengesankan lagi, Meta mencapai tingkat profitabilitas ini pada kuartal di mana perusahaan menghabiskan $17,01 miliar untuk belanja modal, terutama untuk infrastruktur AI. Hal ini mencerminkan efisiensi operasional luar biasa dan kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas yang dapat mendanai pertumbuhan di masa depan. Yang paling penting bagi investor adalah bahwa belanja modal yang tinggi sepenuhnya dibenarkan oleh meningkatnya permintaan dari aplikasi-aplikasi Meta.

Laba operasi sebesar $20,44 miliar, yang melampaui ekspektasi hampir 19%, menegaskan skalabilitas model bisnis Meta. Setiap tambahan satu dolar pendapatan diterjemahkan menjadi lebih dari satu dolar laba operasi—impian dari setiap investor yang mencari perusahaan dengan leverage operasional tinggi.

Reality Labs – Masih Jadi Masalah Besar, Tapi Mulai Ada Harapan

Reality Labs tetap menjadi sumber kekhawatiran terbesar bagi investor, tetapi kondisinya mulai menunjukkan stabilisasi, meskipun solusi akhir masih jauh. Pendapatan sebesar $370 juta sedikit di bawah ekspektasi $386 juta, namun kerugian operasi sebesar $4,53 miliar lebih baik dari ekspektasi $4,86 miliar, atau lebih baik sekitar $300 juta. Perkiraan kerugian tahunan sebesar $18 miliar, meskipun tetap besar, lebih rendah dari skenario pesimistis sebelumnya yang memproyeksikan kerugian tahunan mencapai $20 miliar.

Akan sangat penting untuk mengamati apakah Meta akan menghadirkan rencana konkret menuju profitabilitas untuk segmen ini dalam kuartal-kuartal berikutnya, atau jika Reality Labs akan tetap dianggap sebagai investasi jangka panjang tanpa target keuangan yang jelas. Namun demikian, investor percaya bahwa—seperti bisnis periklanan—Meta pada akhirnya akan mampu mengonversi augmented reality menjadi sumber profitabilitas di masa mendatang.

Target Optimis

Proyeksi Pendapatan Q3: $47,5 – $50,5 miliar (konsensus: $46,2 miliar → beat ~6%)

CapEx FY 2025: $66 – $72 miliar (sebelumnya: $64 – $72 miliar)

Beban Operasi FY 2025: $114 – $118 miliar (sebelumnya: $113 – $118 miliar)

Warning: Pertumbuhan Q4 akan melambat dibanding Q3 karena efek basis tinggi

Meta menyampaikan proyeksi untuk Q3 2025 yang kembali melebihi ekspektasi pasar. Perusahaan memperkirakan pendapatan yang sangat kuat, dan salah satu hal menarik dari panduan tersebut adalah penyempitan kisaran belanja modal (CapEx). Sebelumnya, investor khawatir bahwa peningkatan CapEx tanpa diiringi peningkatan produktivitas hanya akan mencerminkan inflasi biaya. Namun, penyempitan panduan CapEx ini bisa menjadi sinyal adanya kontrol biaya yang lebih baik, meskipun batas bawahnya meningkat; yang tetap menunjukkan komitmen investasi besar dalam infrastruktur AI.

Tantangan dan Risiko di Depan Mata

Meta juga bersikap transparan terhadap investor terkait sejumlah tantangan besar yang dapat memengaruhi kinerja di masa depan. Salah satu perhatian utama adalah situasi regulasi di Uni Eropa, di mana Komisi Eropa dapat memaksa Meta untuk melakukan modifikasi lebih lanjut terhadap model Less Personalized Ads. Seperti yang diakui perusahaan sendiri, hal ini dapat “secara signifikan berdampak negatif terhadap pendapatan Eropa mulai Q3.”

Selain itu, CFO Meta memperingatkan tentang percepatan pertumbuhan beban biaya pada tahun 2026, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya depresiasi dari infrastruktur AI yang diperluas dan biaya kompensasi penuh satu tahun bagi karyawan baru yang direkrut sepanjang 2025. Hal ini berpotensi memberikan tekanan terhadap margin tahun depan. Namun, dengan laju pertumbuhan pendapatan saat ini, perusahaan diperkirakan masih mampu mengatasinya.

Kesimpulan – Revolusi AI Terus Membuahkan Hasil

Meta merilis hasil yang secara tegas membuktikan bahwa investasi besar dalam kecerdasan buatan benar-benar menghasilkan manfaat bisnis yang nyata. Perusahaan menunjukkan kemampuannya untuk tidak hanya mempertahankan dominasinya di sektor media sosial, tetapi juga secara efektif memonetisasi teknologi masa depan.

Hasil ini menjadikan Meta sebagai salah satu perusahaan teknologi paling siap dan paling diuntungkan dari revolusi AI. Kombinasi antara profitabilitas rekor, pertumbuhan organik yang kuat, kontrol biaya yang efektif, dan investasi besar ke depan merupakan skenario yang sangat diidamkan oleh investor jangka panjang.

Dengan mempertimbangkan bahwa ini adalah kuartal ke-12 berturut-turut di mana Meta melampaui ekspektasi, serta panduan positif untuk periode mendatang, Meta menegaskan posisinya sebagai salah satu mesin pertumbuhan paling dapat diprediksi dan paling menguntungkan di sektor teknologi. Patut dicatat bahwa sebelum hasil ini dirilis, valuasi perusahaan terlihat sangat menarik dibandingkan dengan anggota lain dari kelompok Magnificent Seven. Saat ini, saham Meta naik sekitar 9% di perdagangan after-hours, yang berpotensi mendorong pencapaian all-time high baru di sesi Wall Street besok.



