Persaingan untuk mendominasi pasar memori kecerdasan buatan memasuki fase baru. Samsung Electronics mengumumkan bahwa mereka semakin dekat mendapatkan sertifikasi dari Nvidia untuk chip memori HBM4 terbaru, sebuah langkah yang berpotensi membuka jalan bagi pengiriman massal mulai Februari 2026 dan dapat mengubah keseimbangan kekuatan di segmen memori premium.

HBM4 merupakan komponen krusial dalam akselerator AI modern. Generasi terbaru memori berbandwidth tinggi ini menawarkan throughput yang lebih besar serta efisiensi energi yang lebih baik, sehingga memungkinkan pemrosesan data dalam skala masif dengan biaya operasional pusat data yang lebih rendah. Ketersediaan HBM dalam skala besar masih menjadi salah satu hambatan utama dalam ekspansi infrastruktur AI global.

Samsung dan SK Hynix berencana memulai produksi HBM4 secara paralel pada Februari, meskipun produksi penuh kemungkinan bergeser ke kuartal kedua karena persyaratan kualitas Nvidia yang sangat ketat. Bagi produsen GPU tersebut, perkembangan ini berarti diversifikasi rantai pasok yang lebih luas di tengah permintaan akselerator AI yang terus meningkat pesat.

Kabar kemajuan Samsung juga berdampak pada para pesaing. Saham Micron Technology turun sekitar 2% pada sesi perdagangan hari ini, yang ditafsirkan pasar sebagai sinyal meningkatnya tekanan kompetitif di segmen memori HBM. Pada saat yang sama, permintaan terhadap HBM4 masih jauh melampaui pasokan, dengan seluruh produsen utama masih berada dalam tahap kualifikasi serta terus memperluas kapasitas produksi.

Kemajuan Samsung dalam mengamankan sertifikasi HBM4 menegaskan bahwa persaingan di pasar memori memasuki tahap yang menentukan. Keunggulan kompetitif kini tidak hanya ditentukan oleh performa teknologi, tetapi juga oleh kemampuan untuk meningkatkan skala produksi dengan cepat dan memenuhi standar ketat dari pelanggan chip AI terbesar di dunia.

Sumber: xStation5



