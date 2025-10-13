Saham Estée Lauder’s (EL.US) mencatat penguatan signifikan hari ini setelah Goldman Sachs menaikkan rekomendasi dari “Neutral” menjadi “Buy” dan menaikkan target harga dari $76 menjadi $115, mencerminkan meningkatnya optimisme terhadap prospek perusahaan. Estée Lauder merupakan produsen global terkemuka di bidang kosmetik, parfum, dan perawatan kulit mewah, dengan portofolio merek ternama seperti Estée Lauder, MAC, Clinique, dan La Mer yang menjadi ikon industri kecantikan dunia.

Peningkatan rekomendasi dari Goldman Sachs didorong oleh perbaikan tren penjualan di Tiongkok daratan, di mana setelah periode penurunan, kini terlihat pertumbuhan satu digit dan pemulihan pangsa pasar pada paruh kedua tahun fiskal. Selain itu, kembalinya pertumbuhan di Hainan dan perbaikan tingkat inventori di sektor pariwisata turut menjadi katalis penting yang menurunkan tekanan pasokan.

Bank investasi tersebut juga menyoroti tren peningkatan pangsa pasar Estée Lauder di Amerika Serikat, serta efektivitas strategi manajemen dalam meningkatkan efisiensi operasional dan konversi trafik pelanggan. Ekspektasi peningkatan margin EBIT sekitar 500 basis poin hingga 2028 serta perlambatan laju penurunan penjualan yang lebih baik dari perkiraan memperkuat sentimen positif investor. Estée Lauder juga tengah berinvestasi dalam restrukturisasi geografis, diversifikasi kanal distribusi (termasuk ekspansi ke Amazon), dan pengembangan merek, yang membuat perusahaan lebih adaptif terhadap perubahan pasar utama. Dengan kombinasi faktor-faktor ini, Estée Lauder kini dipandang sebagai salah satu penerima manfaat dari pemulihan ekonomi Tiongkok dan strategi korektif yang sukses, yang tercermin pada kenaikan tajam harga saham hari ini.

Saham Estée Lauder saat ini memperpanjang rebound paling kuat sejak 2022, bergerak di atas rata-rata pergerakan eksponensial 50 minggu (EMA) — sinyal teknikal yang menegaskan momentum bullish. (Sumber: xStation)