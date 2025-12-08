IBM mengumumkan niatnya untuk mengakuisisi Confluent Inc. senilai 11 miliar USD, menawarkan 31 USD per saham dalam transaksi tunai. Confluent adalah perusahaan berbasis di California yang mengkhususkan diri dalam data streaming real-time, dibangun di atas platform open-source Apache Kafka.

Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.

Transaksi ini, yang diperkirakan selesai pada pertengahan 2026 setelah mendapatkan persetujuan regulator dan pemegang saham, akan dibiayai secara tunai oleh IBM. Ini adalah akuisisi terbesar perusahaan sejak pembelian Red Hat pada 2019 dan selaras dengan strategi IBM yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak dan layanan cloud.

Melalui akuisisi Confluent, IBM berencana memperluas penawarannya dengan platform pemrosesan data real-time yang lebih maju. Teknologi ini sangat penting bagi perusahaan yang perlu mengelola volume data yang terus berkembang dan menerapkan solusi kecerdasan buatan. Integrasi produk Confluent dengan alat otomatisasi dan keamanan IBM akan memungkinkan klien mengambil keputusan berbasis data secara lebih efektif dan real-time.

Confluent baru-baru ini melaporkan pertumbuhan pendapatan tahunan yang signifikan, melampaui ekspektasi pasar, yang semakin menegaskan daya tarik perusahaan di pasar teknologi pemrosesan data. Analis menunjukkan bahwa akuisisi ini dapat memberikan manfaat bagi IBM pada tahun penuh pertama setelah transaksi rampung, dengan dampak positif terhadap EBITDA dan arus kas bebas.

Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.

Bagi pasar, ini menandakan bahwa IBM secara aktif berinvestasi dalam pertumbuhan dan memperkuat posisinya di sektor cloud serta kecerdasan buatan, sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan teknologi pemrosesan data yang lebih canggih. Meskipun saham IBM sempat mengalami penurunan kecil, transaksi ini mencerminkan komitmen jangka panjang perusahaan terhadap pertumbuhan dan inovasi dalam industri teknologi informasi.