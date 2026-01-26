Keputusan Donald Trump untuk mengizinkan ekspor chip Nvidia H200 ke China, dengan ketentuan tarif sebesar 25%, memicu reaksi kuat di kedua sisi Pasifik. Secara formal, kebijakan ini merepresentasikan pembukaan sebagian akses ke pasar semikonduktor terbesar di dunia. Namun, otoritas China memutuskan untuk menahan pengiriman chip tersebut di perbatasan. Bagi pasar keuangan, hal ini menjadi sinyal jelas bahwa rivalitas teknologi antara AS dan China telah memasuki fase ketidakpastian yang lebih tinggi, di mana keputusan administratif semakin berdampak langsung pada rantai pasok global dan valuasi perusahaan teknologi.



Dari perspektif Nvidia, taruhannya sangat besar, dengan nilai kontrak yang mencapai puluhan miliar dolar AS. Perusahaan teknologi China, yang bertanggung jawab atas sekitar 30% permintaan global untuk infrastruktur AI, dilaporkan telah memesan lebih dari 2 juta unit chip H200, sementara pasokan yang tersedia saat ini diperkirakan hanya sekitar 1 juta unit. Artinya, permintaan yang dideklarasikan jauh melampaui kapasitas produksi saat ini. Chip H200 terbaru menawarkan daya komputasi hingga enam kali lipat dibandingkan H20, yang sebelumnya dirancang sebagai versi yang sesuai dengan pembatasan ekspor. Namun, terlepas dari keunggulan teknologi tersebut, otoritas bea cukai China diperintahkan bahwa chip tersebut tidak dapat diimpor.



Dari sudut pandang pasar, sengketa terkait H200 ini menyoroti paradoks yang semakin berkembang dalam valuasi Nvidia. Perusahaan menikmati permintaan global yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk daya komputasi AI, namun semakin besar bagian dari narasi pertumbuhannya bergantung pada keputusan politik, bukan semata-mata pada fundamental operasional. Setiap sinyal terkait potensi pelonggaran atau pengetatan pembatasan terhadap China langsung mempengaruhi sentimen terhadap saham raksasa teknologi ini serta kelompok saham AI secara keseluruhan. Akibatnya, premi risiko regulasi meningkat, dan model valuasi tradisional semakin perlu memasukkan skenario geopolitik, bukan hanya proyeksi pendapatan dan margin.



Sengketa ini juga dengan cepat merambah ke ranah politik domestik AS. Tekanan di Kongres meningkat untuk memperketat pengawasan ekspor teknologi AI canggih ke China, yang tercermin dalam pembahasan berkelanjutan mengenai AI Overwatch Act. Pendukung regulasi memperingatkan bahwa penjualan chip kelas ini dapat memperkuat kapabilitas teknologi China di bidang strategis kecerdasan buatan. Sebaliknya, pihak yang menentang regulasi berlebihan menilai bahwa intervensi legislatif yang terlalu jauh dapat melemahkan daya saing produsen semikonduktor AS dan membatasi fleksibilitas operasional mereka secara global.



Bagi pasar teknologi secara lebih luas, konflik H200 ini dapat menjadi sinyal tambahan untuk secara selektif mengurangi eksposur ke China dan mengalihkan modal ke yurisdiksi yang dinilai lebih stabil secara regulasi. Investor institusional telah memperhitungkan risiko decoupling bertahap di sektor semikonduktor dan infrastruktur AI selama beberapa tahun terakhir, dan kasus Nvidia menunjukkan bahwa bahkan solusi kompromi, seperti tarif atau pembatasan volume, dalam praktiknya dapat menghasilkan situasi di mana produk tidak pernah sampai ke pelanggan akhir karena alasan yang tidak terkait dengan permintaan aktual.



Dalam konteks ini, kunjungan CEO Nvidia Jensen Huang ke Shanghai pada Januari memiliki makna yang melampaui simbolisme bisnis. Kehadiran pemimpin perusahaan yang produknya kini mewakili porsi besar daya komputasi global untuk pengembangan AI menegaskan karakter konfrontasi teknologi baru. Esensinya tidak lagi semata-mata tentang tarif dan sanksi, melainkan tentang kendali atas algoritma, akses terhadap data, dan arah perkembangan teknologi—faktor-faktor yang semakin menentukan keseimbangan kekuatan global.

Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.