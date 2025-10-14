Kuartal III 2025 menandai periode kuat bagi tiga bank investasi terbesar AS — JPMorgan Chase, Goldman Sachs, dan Citigroup. Ketiganya melampaui ekspektasi pasar dan menegaskan kembali posisi mereka sebagai pilar utama sistem keuangan global. Di tengah volatilitas makroekonomi dan ketegangan geopolitik, bank-bank ini menunjukkan ketahanan dan kemampuan adaptasi tinggi, tercermin dari pertumbuhan pendapatan dan laba yang solid.

Kinerja yang menonjol datang dari kebangkitan pasar merger dan akuisisi (M&A), terutama di sektor teknologi dan kesehatan. Aktivitas ini mendorong lonjakan pendapatan perbankan investasi melalui kenaikan biaya konsultasi dan komisi underwriting.

Sementara itu, Citigroup yang sedang merestrukturisasi operasi globalnya tetap mencatat pendapatan rekor berkat rebound pasar modal dan transaksi korporat, meski laba sedikit tertekan oleh biaya restrukturisasi satu kali.

Secara keseluruhan, hasil Q3 menegaskan stabilisasi dan kembalinya pertumbuhan di sektor investment banking, yang sebelumnya dibayangi tekanan regulasi dan ketidakpastian ekonomi. Kenaikan cadangan kerugian pinjaman juga mencerminkan pendekatan hati-hati dalam menghadapi potensi risiko mendatang.

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase menutup kuartal III 2025 dengan hasil yang sangat solid, menegaskan kembali posisinya sebagai pemimpin di sektor perbankan universal. Pendapatan meningkat 9% secara tahunan menjadi $47,12 miliar, didorong oleh aktivitas yang lebih tinggi di pasar modal dan perbankan ritel. Laba bersih mencapai $14,4 miliar, naik 12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

JPMorgan berhasil memanfaatkan peluang pasar dengan sangat baik, melampaui ekspektasi analis sebesar $1,85 miliar. Pendapatan trading mencapai rekor — $3,33 miliar dari ekuitas dan $5,61 miliar dari FICC (fixed income, currency, dan commodities) — berkat meningkatnya volatilitas dan volume perdagangan di pasar global.

Pendapatan dari perbankan investasi naik menjadi $2,69 miliar, mencerminkan kebangkitan aktivitas M&A, dengan JPMorgan menjadi penasihat dalam transaksi besar seperti akuisisi Skechers oleh 3G Capital serta merger besar di sektor energi, memperkuat posisi korporat bank tersebut.

Earnings per share (EPS) tercatat $5,07, jauh di atas perkiraan $4,74, dengan return on equity (ROE) mencapai 17%, menandai peningkatan efisiensi yang signifikan.



Meskipun menghadapi kondisi ekonomi yang menantang, JPMorgan berhasil menjaga kualitas portofolio kredit dengan cadangan kerugian pinjaman sebesar $2,4 miliar, lebih rendah dari perkiraan, dan net charge-offs sesuai ekspektasi di $2,59 miliar.

Dalam neraca keuangannya, total deposito mencapai $2,55 triliun, sedikit di bawah estimasi, sementara pinjaman naik menjadi $1,44 triliun, melampaui proyeksi, menandakan permintaan kredit yang kuat. Rasio CET1 tetap tangguh di 14,8%, hanya sedikit di bawah perkiraan.

Likuiditas dikelola secara efektif dengan kas dan simpanan antarbank sebesar $21,82 miliar, sedikit di bawah proyeksi, menunjukkan penggunaan dana yang lebih aktif. Biaya operasional meningkat moderat sekitar 4%, mencerminkan investasi di bidang teknologi dan keamanan.

Goldman Sachs

Goldman Sachs mencatat pendapatan kuartal III sebesar $15,18 miliar, melampaui ekspektasi analis sebesar $14,16 miliar. EPS mencapai $12,25, di atas perkiraan $11,04, mencerminkan profitabilitas yang kuat.

Segmen perbankan investasi mencatat kinerja luar biasa dengan pendapatan $2,66 miliar, jauh di atas proyeksi $2,21 miliar, didorong oleh lonjakan aktivitas M&A. Goldman Sachs menjadi penasihat dalam beberapa kesepakatan besar, termasuk akuisisi perusahaan biotek oleh raksasa farmasi dan transaksi besar di sektor keuangan, memperkuat posisinya sebagai pemimpin global dalam M&A.

Divisi Global Banking & Markets — yang mencakup layanan trading dan pasar modal — menghasilkan $10,12 miliar, melampaui perkiraan $9,40 miliar. Equities trading menghasilkan $3,74 miliar, sedikit di bawah estimasi, sementara FICC trading naik ke $3,47 miliar, melebihi ekspektasi $3,18 miliar.

Net interest income (NII) juga meningkat signifikan menjadi $3,85 miliar, jauh di atas perkiraan $2,87 miliar, menunjukkan efisiensi pengelolaan pendapatan bunga dalam lingkungan suku bunga yang berfluktuasi.

Deposito naik 5,2% QoQ menjadi $490 miliar, mencerminkan meningkatnya kepercayaan nasabah, sementara pinjaman tumbuh ke $222 miliar, melebihi proyeksi. Goldman Sachs mempertahankan posisi permodalan yang kuat dan manajemen risiko yang disiplin, mendukung kinerja yang stabil dan peningkatan nilai bagi pemegang saham.

Citigroup

Citigroup menegaskan posisinya yang stabil di kuartal III 2025, mencatat pendapatan $22,09 miliar, melampaui ekspektasi $21,11 miliar. Kekuatan terbesar berasal dari segmen trading dan investment banking yang menjadi motor utama kinerja.

Pendapatan perbankan investasi mencapai $1,17 miliar, melampaui perkiraan $1,05 miliar. Equity sales & trading menghasilkan $1,54 miliar (vs. $1,33 miliar ekspektasi), sementara FICC sales & trading naik menjadi $4,02 miliar, melebihi proyeksi $3,74 miliar.

Portofolio pinjaman juga menunjukkan hasil positif, dengan total pinjaman mencapai $733,9 miliar, lebih tinggi dari estimasi $728,15 miliar. Pendapatan dari perbankan ritel AS meningkat menjadi $5,33 miliar, dan wealth management menyumbang $2,16 miliar, sedikit di atas ekspektasi.

Segmen perbankan korporasi dan pasar modal mencatat hasil luar biasa, masing-masing sebesar $2,13 miliar (vs. $1,8 miliar perkiraan) dan $5,56 miliar (vs. $5,07 miliar ekspektasi), memperkuat posisi global Citigroup di pasar korporasi dan keuangan.

Hasil dari ketiga bank besar AS pada kuartal III 2025 menunjukkan pemulihan signifikan di sektor keuangan, terutama didorong oleh peningkatan aktivitas M&A dan pendapatan trading yang kuat. Volume transaksi yang meningkat di sektor teknologi dan kesehatan menghasilkan biaya konsultasi dan komisi underwriting yang tinggi, mendorong profitabilitas perbankan investasi. Sementara itu, pendapatan bunga yang solid dan basis deposito yang stabil memastikan ketahanan keuangan yang baik.

Meski performa saham bank-bank besar tidak secepat sektor teknologi dan AI, mereka tetap unggul dibandingkan indeks utama seperti Nasdaq 100 dan S&P 500. Sektor perbankan mungkin tidak menikmati euforia AI secara langsung, namun mereka mendapat keuntungan tidak langsung dari meningkatnya aktivitas pasar dan sentimen investor yang lebih positif. Diversifikasi pendapatan dan pertumbuhan di segmen trading serta perbankan investasi memberi keunggulan kompetitif atas pasar secara umum.

Namun, di balik tren positif ini, sektor perbankan tetap menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah potensi lanjutan siklus pemangkasan suku bunga oleh The Fed, yang dapat menekan net interest margin (NIM) dan profitabilitas dari aktivitas pinjaman tradisional. Sebagai respons, bank-bank besar kemungkinan akan mempercepat diversifikasi sumber pendapatan, memperkuat investasi di teknologi, serta memperluas layanan advisory dan wealth management guna menjaga pertumbuhan jangka panjang