Apple mengumumkan bahwa iterasi terbaru Siri akan ditenagai oleh model kecerdasan buatan Gemini milik Google. Langkah ini menjadi salah satu elemen paling signifikan dalam strategi AI terbaru Apple. Keputusan tersebut merupakan kelanjutan dari kemitraan multi-tahun antara kedua perusahaan dan bertujuan untuk memperluas kapabilitas Apple Foundation Models secara substansial, sekaligus menghadirkan fitur berbasis AI yang lebih canggih tanpa mengorbankan standar privasi tinggi yang selama ini menjadi ciri khas Apple.

Dari perspektif pasar, kesepakatan ini dipandang sebagai langkah krusial bagi Apple, yang selama ini mengomunikasikan ambisinya di bidang kecerdasan buatan dengan pendekatan yang relatif hati-hati. Dengan memanfaatkan teknologi Google, Apple dapat mempercepat peluncuran solusi AI generatif tanpa harus membangun keseluruhan arsitektur model dari awal, sembari tetap mempertahankan kontrol penuh atas bagaimana fitur-fitur baru diintegrasikan ke dalam ekosistem perangkat keras dan perangkat lunaknya.

Bagi Google, kemitraan ini merupakan validasi penting atas posisinya sebagai pemimpin dalam pengembangan model AI tingkat lanjut. Kolaborasi ini juga memperkuat kehadiran Alphabet di segmen komputasi awan dan solusi AI, sebuah area yang terus menjadi medan persaingan utama di sektor teknologi global.

Dari sudut pandang investor, potensi monetisasi dari peningkatan fungsi Siri menjadi fokus utama. Perluasan kapabilitas asisten suara ini berpotensi, dalam jangka panjang, mendukung pertumbuhan layanan berbasis langganan, meningkatkan keterlibatan pengguna, dan semakin memperkuat loyalitas terhadap ekosistem Apple. Namun demikian, pasar juga menyadari bahwa integrasi penuh dari solusi baru ini akan dilakukan secara bertahap, sehingga dampaknya terhadap kinerja keuangan Apple dalam jangka pendek diperkirakan masih terbatas.

Poin-Poin Utama Pasar: