BlackRock, raksasa besar sekaligus kontroversial di industri investasi dan manajemen aset, telah merilis laporan keuangannya. Kinerja yang melampaui ekspektasi investor yang sudah tinggi mendorong valuasi perusahaan mendekati rekor tertinggi sepanjang masa.

Namun, laporan keuangan BlackRock tahun 2025 lebih dari sekadar penutup tahun yang kuat bagi manajer aset terbesar dunia. Hasil ini menjadi titik referensi penting untuk memahami bagaimana pusat gravitasi pasar keuangan dan ekonomi global sedang bergeser: di mana pertumbuhan terkonsentrasi, apa yang mendorong kinerja kuat, dan mengapa sebagian besar ekonomi kini mulai beroperasi mengikuti logika klien kaya, bukan pasar massal.

BlackRock menutup tahun dengan aset kelolaan (AUM) melebihi USD 14 triliun. EPS kuartal IV 2025 melampaui ekspektasi investor sekitar 5% menjadi USD 13.16, sementara pendapatan mencapai USD 7 miliar, di atas perkiraan USD 6.75 miliar.

Secara sekilas, penurunan laba bersih tahunan lebih dari 30% bisa terlihat mengkhawatirkan. Namun, hal ini justru mencerminkan fase pertumbuhan, bukan pelemahan operasional. Perusahaan diuntungkan oleh gelombang merger dan akuisisi yang berlanjut, termasuk akuisisi berbagai platform dan perusahaan investasi. Langkah ini memperkuat prospek pertumbuhan jangka panjang, meskipun menekan profitabilitas dalam jangka pendek.

BLK.US (D1)

Sumber: xStation5

Yang paling penting bukan sekadar angka, melainkan komposisinya. Rekor arus dana masuk, pertumbuhan cepat di segmen wealth management, serta ekspansi produk untuk individu berpendapatan tinggi menunjukkan bahwa model bisnis berbasis skala, data, dan akses modal kini memiliki keunggulan yang hampir mustahil ditandingi.

Perubahan menuju produk bermargin tinggi patut dicermati. Dana private credit, infrastruktur trading, dan strategi aktif dalam bentuk reksa dana memungkinkan BlackRock keluar sebagian dari tekanan lama berupa penurunan biaya di manajemen pasif.

Investment Banking Mengungguli Perbankan Komersial

Di mana kita bisa melihat perubahan sistemik di ekonomi dan pasar? Goldman Sachs dan Morgan Stanley menunjukkan ketahanan relatif, bahkan pemulihan di beberapa area. Investment banking, manajemen aset, dan layanan untuk klien kaya tampil lebih baik dibandingkan perbankan tradisional berbasis simpanan dan kredit.

Kontras dengan bank komersial sangat jelas. Margin yang sebelumnya diuntungkan oleh suku bunga tinggi kini mulai menyempit. Di saat yang sama, risiko kredit meningkat signifikan di kalangan nasabah dengan kapasitas finansial lebih rendah. Akibatnya, bank yang berfokus pada pasar massal semakin tertinggal.

Investment bank beroperasi di dunia yang berbeda. Pendapatan mereka bergantung pada aktivitas pasar, jasa penasihat, penerbitan sekuritas, dan wealth management. Klien kaya dan institusi besar menikmati wealth effect: valuasi aset meningkat, margin korporasi membaik, dan suku bunga yang lebih rendah memungkinkan investasi yang semakin besar dan berisiko.

Top 6 Capital Markets Companies (berdasarkan market cap), rata-rata return sekitar 34%. Source: xStation5

Top 6 Consumer Finance Companies, rata-rata return sekitar 28%. Source: xStation5

Divergensi kinerja sektor ini mencerminkan konsentrasi sumber daya yang semakin ekstrem di dalam ekonomi. Porsi aset finansial yang terus terkonsentrasi pada kelompok kecil entitas dan rumah tangga kini tidak hanya mendorong permintaan investasi, tetapi juga permintaan konsumsi. Fenomena ini juga terlihat pada kinerja perusahaan di luar sektor keuangan.

Perlombaan Merebut Klien Kaya

Industri penerbangan adalah contoh klasik. Selama bertahun-tahun bersaing lewat harga dan volume, kini maskapai mengalihkan fokus ke pendapatan per penumpang. Segmen premium, program loyalitas, dan layanan tambahan menjadi penentu profitabilitas armada.

Namun, tidak semua sektor mampu mengikuti logika ini. Properti komersial bergantung pada aktivitas ekonomi riil dan permintaan bisnis. Pemilik gedung perkantoran terjebak dalam tekanan kerja jarak jauh, pemutusan hubungan kerja, dan offshoring. Sektor ini tetap menjadi beban bagi banyak bank kecil, memperlebar jurang antar pemain industri.

Ritel bermargin rendah juga memiliki ruang terbatas untuk memilih pelanggan atau menaikkan harga tanpa kehilangan volume. Lonjakan inflasi sempat meningkatkan margin, tetapi terbukti hanya sementara. Kini, banyak perusahaan ritel kesulitan mempertahankan kinerja.

Di sektor-sektor inilah ketimpangan antara data makro yang tampak baik dan kondisi ekonomi riil yang melemah paling cepat terlihat. Indeks keuangan naik, sementara sebagian besar bisnis beroperasi dalam kondisi stagnasi atau mendekati resesi.

Konsentrasi Modal dan Risiko Sistemik

Akumulasi modal struktural mendorong konsentrasi yang semakin mendistorsi data makroekonomi. Pertumbuhan aset finansial dan laba institusi yang melayani klien kaya tidak selalu berarti pertumbuhan ekonomi yang merata. Bahkan, sering kali menghasilkan efek sebaliknya.



Selain itu, konsentrasi keputusan investasi di tangan segelintir pemain global meningkatkan risiko sistemik ke tingkat yang semakin sulit diterima, terutama mengingat peran pasar private yang kian besar, profil risiko yang agresif, serta minimnya pengawasan regulasi.

Pasar Dua Kecepatan

Laporan BlackRock dan bank investasi kini menjadi barometer kondisi sistem keuangan dan arah pasar. Kelompok masyarakat kaya dan investor institusional telah mengkonsentrasikan modal sedemikian rupa sehingga mendorong pencarian aset semakin kompleks, meningkatkan toleransi risiko, dan mendistorsi persepsi risiko.



Sebaliknya, perusahaan yang tidak mampu atau tidak mau beralih ke layanan bermargin tinggi untuk klien kaya menghadapi penurunan permintaan dan investasi, menciptakan spiral pelemahan. Pada saat yang sama, data konsumsi dan permintaan yang terdistorsi membuat pembuat kebijakan moneter bekerja dengan keterputusan yang semakin besar dari kondisi ekonomi riil—dan justru memperbesar risiko ke depan.