Pasar saham global mencoba bangkit setelah aksi jual sebelumnya di saham-saham software, sementara harga emas kembali menembus level $5,000 per ons. Pergerakan emas ini menegaskan bahwa kegelisahan pasar masih tinggi dan permintaan terhadap aset safe haven tetap kuat. Menjelang pembukaan sesi AS, AMD dan Novo Nordisk menjadi saham dengan kinerja terburuk. Pasar juga bersiap menyambut rilis laporan keuangan Alphabet yang akan diumumkan setelah penutupan Wall Street hari ini.

Saham raksasa semikonduktor Advanced Micro Devices (AMD) anjlok hampir 10% di perdagangan pra-pasar setelah perusahaan merilis panduan penjualan yang lebih lemah dari ekspektasi. Investor menafsirkan panduan tersebut sebagai sinyal bahwa momentum monetisasi AI mungkin tidak sekuat yang sebelumnya diasumsikan, terutama setelah reli tajam saham AMD dan emiten sejenis di sektor tersebut.

Sentimen negatif lain datang dari Novo Nordisk, yang sahamnya jatuh 17% menyusul proyeksi penjualan yang mengecewakan. Penurunan ini memperkuat narasi meningkatnya tekanan harga di pasar obat obesitas serta bertambahnya tekanan politik terhadap harga farmasi. Namun, tekanan tersebut sebagian diimbangi oleh laporan keuangan Eli Lilly yang solid, dengan penjualan naik 43% secara tahunan. AbbVie juga membukukan hasil yang kuat.

Di Eropa, penguatan indeks tergolong moderat. FTSE 100 Inggris naik lebih dari 1.2%, didukung oleh saham komoditas dan pertambangan, sementara CAC 40 Prancis menguat 0.9%. Sebaliknya, DAX Jerman turun lebih dari 0.3%. Sektor kimia dan otomotif menjadi yang terkuat, sejalan dengan rotasi berkelanjutan dari saham “growth/AI” ke saham siklikal tradisional.

Di London, saham Trustpilot turun hampir 10% di tengah kekhawatiran terkait “kompetisi” berbasis AI. Penurunan juga semakin terlihat pada saham lain yang dinilai rentan terhadap disrupsi AI. LSEG dan Relx masing-masing turun lebih dari 2%, sementara Wolters Kluwer juga diperdagangkan lebih rendah.

Bank Swiss UBS melampaui ekspektasi pasar dan mengumumkan program pembelian kembali saham senilai $3 miliar untuk 2026. Namun, saham UBS justru turun hampir 5% akibat aksi ambil untung. Sementara itu, Credit Agricole mengecewakan pasar akibat kenaikan biaya dan peningkatan pencadangan risiko kredit, mendorong sahamnya turun lebih dari 3%.

Saham Beazley melonjak lebih dari 8% setelah muncul laporan potensi penawaran akuisisi dari Zurich Insurance. Penawaran tersebut mengindikasikan premi sekitar 63% dibandingkan kapitalisasi pasar Beazley sebelum proses dimulai pada Januari. Dewan direksi Beazley menyatakan kesiapan untuk menerima tawaran jika menjadi penawaran resmi.

DCC PLC menguat hampir 9% setelah mempertahankan prospek yang konstruktif untuk 2026. Perusahaan memperkirakan pertumbuhan laba operasional yang kuat, didukung oleh kinerja kuartal yang solid hingga Desember serta kemajuan strategi dan aktivitas pengembangan yang berkelanjutan.

GlaxoSmithKline (GSK) naik lebih dari 5% setelah merilis laporan keuangan kuartal keempat dan menegaskan kembali panduannya. Laba sebelum pajak tercatat GBP 1.48 miliar, naik 15% YoY dan di atas konsensus GBP 1.37 miliar. Laba operasional mencapai GBP 1.63 miliar, naik 14% YoY dan melampaui ekspektasi GBP 1.53 miliar. EPS tumbuh 9.9% YoY, hampir 10% di atas konsensus. Manajemen menyoroti momentum positif menuju 2026, terutama di segmen Specialty Medicines dan Vaccines.

Di Amerika Serikat, saham siklikal dan yang sensitif terhadap ekonomi menunjukkan kinerja lebih baik. Kontrak berjangka Russell 2000 naik 0.2% dan S&P 500 futures juga menguat 0.2% menjelang rilis laporan keuangan Alphabet. Nasdaq 100 futures masih turun 0.1%, namun berhasil memangkas sebagian kerugian setelah data ADP yang lebih lemah dari perkiraan, sekitar 20 ribu dibandingkan ekspektasi 40 ribu.

Pasar saat ini masih dalam proses “mencerna” faktor risiko baru, yakni kekhawatiran terhadap percepatan otomatisasi dan potensi disrupsi berbasis AI terhadap model bisnis software. Kekhawatiran ini kembali menekan saham-saham yang dinilai paling terekspos terhadap tren tersebut, termasuk perusahaan yang bergerak di teknologi informasi dan pemrosesan konten.

Tantangan utama pasar adalah kemampuan untuk secara konsisten membedakan pemenang dan pecundang di era AI. Dengan valuasi yang sudah tinggi dan musim laporan keuangan yang sedang berlangsung, investor semakin keras menghukum perusahaan yang gagal memenuhi ekspektasi.

Komentar pasar mengindikasikan terjadinya “retakan kepercayaan” yang lebih luas di sektor AI dan teknologi, memicu aksi jual yang lebih sistemik hingga investor kembali membangun keyakinan terhadap emiten tertentu dan keunggulan fundamental mereka.

Menjelang pembukaan Wall Street, tekanan juga meluas ke perusahaan dengan eksposur signifikan terhadap pembiayaan sektor software, termasuk Blue Owl Capital, Ares Management, dan Apollo Global.

Barclays menilai valuasi tinggi dan ekspektasi optimistis menyisakan ruang kesalahan yang sangat sempit. Namun, mereka melihat koreksi terbaru ini sebagai koreksi sehat, tanpa tanda-tanda kepanikan klasik. Dukungan bagi pasar saham, menurut mereka, berpotensi datang dari percepatan kembali pertumbuhan global dan perbaikan kinerja laba perusahaan.

Di pasar valas dan obligasi, dolar AS menguat tipis sekitar 0.2%, imbal hasil obligasi relatif stabil dengan kecenderungan naik ringan, sementara yen terus melemah seiring ekspektasi hasil pemilu yang menguntungkan kubu penguasa di Jepang.

Pasar kripto mulai stabil setelah penurunan tajam sebelumnya. Bitcoin bertahan di sekitar $76,000, sementara Ethereum masih berada di bawah tekanan moderat di kisaran $2,100.