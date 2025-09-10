Futures indeks AS dan Eropa membuka hari dengan kenaikan hati-hati (US100, US500: +0,1%; EU50 dan US30 flat).

Apple (AAPL.US) melanjutkan penurunan di perdagangan after-hours (-0,1%) usai peluncuran seri iPhone 17. Harga terbaru, termasuk iPhone 17 Pro Max premium di $1.999, diperkirakan menopang margin, namun investor tetap waspada di tengah persaingan ketat dan keterlambatan Apple dalam adopsi AI.

Presiden Emmanuel Macron menunjuk Menteri Pertahanan Sébastien Lecronu sebagai Perdana Menteri baru, menggantikan François Bayrou. Meski demikian, Prancis tetap terguncang hari ini akibat protes nasional “Block Everything” yang digerakkan partai sayap kiri.

Donald Trump menekan Uni Eropa untuk mengenakan tarif hingga 100% pada Tiongkok dan India terkait impor minyak Rusia. Trump juga menyatakan siap menerapkan langkah serupa bila Eropa mengambil tindakan. Administrasi Trump makin frustrasi dengan lambatnya perkembangan perang Ukraina serta menguatnya hubungan Moskow–Beijing–New Delhi.

Pengadilan federal memutuskan Gubernur Fed Lisa Cook tetap dapat menjalankan tugasnya selama persidangan gugatan terhadap Trump berlangsung. Putusan awal ini menahan upaya pemerintahan Trump untuk memperbesar pengaruh atas komposisi dan kebijakan Fed.

Pasar Asia-Pasifik mayoritas menguat, melanjutkan optimisme Wall Street. Indeks Shanghai, China, dan Hong Kong memimpin (sekitar +1,1%), disusul Nikkei 225 (+0,45%), S&P/ASX 200 Australia (+0,35%), dan TAIEX Taiwan yang mencetak rekor baru (+1,4%). Indeks Nifty 50 India juga naik +0,6% meski ada kekhawatiran geopolitik.

Inflasi Tiongkok lebih lemah dari perkiraan: CPI Agustus turun -0,4% y/y (vs. ekspektasi -0,2%), menandakan tekanan deflasi meningkat. Core inflation naik 0,9%. Angka ini mencerminkan efek basis, penurunan tajam harga pangan (-4,3%), dan lemahnya permintaan barang tahan lama (-3,7%). PPI membaik tipis dari -3,6% menjadi -2,9%.

Stok minyak mentah AS naik 1,25 juta barel pekan lalu (API), berlawanan dengan ekspektasi penurunan. Harga Brent & WTI mencatat kenaikan tiga sesi beruntun (+0,8%), sementara NATGAS cenderung konsolidasi (-0,3%).

Dolar AS terkoreksi tipis dari reli kemarin (USDIDX: -0,05%). Mata uang Antipodean memimpin (AUDUSD, NZDUSD: +0,4%), disusul krone Norwegia (USDNOK: -0,1%). EURUSD stabil di 1,171.