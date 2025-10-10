Morning wrap (10.10.2025)

- Futures indeks AS bangkit setelah sesi pelemahan kemarin.
- Akhir perang di Jalur Gaza mengangkat sentimen pasar.
- Data University of Michigan jadi fokus utama trader hari ini.
Futures indeks saham AS bergerak naik hari ini setelah sesi sebelumnya didominasi oleh aksi jual. Meski demikian, S&P 500 dan Nasdaq 100 berhasil menutup perdagangan dengan pemulihan cukup kuat, menahan sebagian besar penurunan hari Kamis. Saham PepsiCo dan United Airlines masing-masing naik antara 3% hingga 4% setelah merilis laporan keuangan kuartal ketiga yang lebih baik dari perkiraan.
Fokus utama hari ini tertuju pada data University of Michigan (UoM) mengenai sentimen konsumen dan ekspektasi inflasi yang akan dirilis pukul 16:00 WIB, serta komentar dari pejabat The Fed, termasuk Austan Goolsbee dan Musalem.
Sementara itu, indeks saham Asia turun sekitar 0,8%, terbebani oleh pelemahan saham teknologi di Jepang dan China. Produsen semikonduktor China SMIC anjlok 7% setelah beberapa pialang menurunkan rasio pembiayaan margin sahamnya menjadi nol, dengan alasan valuasi yang terlalu tinggi. Indeks teknologi China yang diperdagangkan di Hong Kong kini menuju pekan terburuk sejak awal Agustus.
Komoditas energi seperti minyak mentah dan gas alam mencatatkan penurunan tipis. Di pasar logam mulia, harga emas relatif stabil, sementara perak melanjutkan penguatan dengan naik 1,4%.
China kemarin mengumumkan pembatasan ekspor baru terhadap produk yang mengandung bahan atau logam asal China, termasuk rare earth. Akibat kebijakan ini, penjualan kembali produk yang memiliki komponen asal China kini memerlukan izin ekspor khusus dari Beijing.
Dalam pernyataannya, Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat mungkin “harus berhenti mengimpor volume besar barang dari China.” Ia juga mengungkapkan bahwa AS telah menyiapkan proposal untuk melarang pesawat China yang terbang ke AS melintasi wilayah udara Rusia. Selain itu, pemerintah AS kemarin membuka penyelidikan terhadap produsen router dan Wi-Fi asal China, TP-Link, dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional.
