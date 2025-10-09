Ringkasan Harian: Harga Emas dan Indeks Saham Turun dari Level Tertinggi Sepanjang Sejarah, Dolar AS di Level Tertinggi dalam Dua Bulan

Indeks di Wall Street terkoreksi setelah reli besar pada awal pekan, sementara euforia pasar emas tampak mencapai puncaknya. Tekanan pasar juga meningkat karena tidak adanya publikasi data klaim tunjangan pengangguran — indikator penting bagi keputusan The Fed. Indeks small-cap Russell 2000 (US2000: -0.95%) memimpin pelemahan, diikuti Nasdaq (US100: -0.7%), Dow Jones (US30: -0.65%), dan S&P 500 (US500: -0.6%).

Menurut Gubernur The Fed Michael Barr, bank sentral harus berhati-hati dalam memangkas suku bunga karena risiko inflasi yang masih tinggi. Ia menambahkan bahwa tekanan harga di sektor jasa masih sangat bergantung pada valuasi tinggi di pasar saham.

Meskipun sesi dibuka positif, bursa Eropa berbalik melemah (EU50: -0.6%). Indeks Italia FTSE MIB (ITA40) turun paling dalam (-1.7%), sementara FTSE 100 Inggris (-0.5%), IBEX 35 Spanyol (-0.5%), dan CAC 40 Prancis (-0.25%) mencatat penurunan moderat. DAX Jerman (DE40) relatif stabil.

Pasar logam mulia mengalami sesi yang sangat bergejolak. Di tengah hari, perak sempat mencetak rekor baru $50 per ons, namun pada akhir sesi, sentimen berbalik negatif: emas turun 2% ke $3.960 per ons, platinum melemah 2.45%, dan paladium turun 2.8%. Perak kini stabil di sekitar $48.90 per ons.

Di pasar valuta asing, dolar AS (USDIDX: +0.6%) melanjutkan penguatan ke level tertinggi dalam 2 bulan. Mata uang Nordik memimpin pelemahan di antara G10 (USDNOK: +1.1%, USDSEK: +1.2%), tertekan oleh penurunan harga minyak. Sementara itu, yuan China justru menguat tipis terhadap dolar (USDCNH: -0.2%). EURUSD melemah 0.55% ke 1.156.

Sentimen risk-off juga menekan pasar kripto. Bitcoin turun 2.3% ke sekitar $120.600, sementara Ethereum merosot 4.6% ke $4.320. Altcoin berkapitalisasi kecil mencatat pelemahan yang lebih besar.

Dari sisi korporasi, Ferrari anjlok lebih dari 15% setelah merilis laporan keuangan yang jauh di bawah ekspektasi dan prospek pertumbuhan yang melemah — menjadi penurunan besar kedua tahun ini.

Sebaliknya, Delta Airlines melonjak 4% setelah melaporkan hasil keuangan semesteran yang kuat dan margin operasi tinggi.

Dari sisi geopolitik, China memperketat ekspor logam tanah jarang, yang mendorong valuasi perusahaan tambang tetapi menekan produsen chip, elektronik, dan pertahanan.