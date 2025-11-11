Dolar AS menguat hari ini, sementara indeks saham Amerika bergerak hampir datar setelah reli kuat pada sesi sebelumnya, ketika saham Nvidia melonjak lebih dari 5% — performa terbaik sejak April. Pasar semakin yakin bahwa shutdown pemerintah AS terpanjang dalam sejarah akan segera berakhir. Sejumlah senator Demokrat menyeberang garis partai untuk mencapai kesepakatan dengan Partai Republik, dan Senat meloloskan RUU dengan hasil 60–40 suara untuk mengakhiri kebuntuan. RUU tersebut kini menunggu persetujuan DPR dan tanda tangan Presiden Donald Trump.

Hari ini, data makro penting yang menjadi sorotan pasar adalah: Indeks Sentimen Ekonomi & Kondisi Saat Ini ZEW Jerman (pukul 10.00 GMT). Data NFIB AS (pukul 11.00 GMT) — yang akan menunjukkan kondisi perusahaan kecil, sektor yang mempekerjakan hampir separuh tenaga kerja di AS. Pasar Polandia tutup hari ini memperingati Hari Kemerdekaan, dan pasar Kanada juga libur untuk Remembrance Day.

Indeks saham Eropa diperdagangkan sedikit melemah setelah sesi negatif di Asia, di mana Nikkei Jepang dan Hang Seng Hong Kong sama-sama turun. Namun, Indeks Economy Watchers Jepang naik menjadi 49,5, melampaui ekspektasi 47,1 dan hasil sebelumnya 47,5, menandakan perbaikan sentimen ekonomi. Logam mulia menguat karena ekspektasi pembukaan kembali pemerintah AS, dengan emas naik ke $4.130 per ons, mendekati level tertinggi 3 minggu. Sementara itu, minyak dan gas alam melemah, menunjukkan tekanan baru di sektor energi.

Vodafone melaporkan pendapatan semester pertama sebesar €19,61 miliar, sedikit di bawah ekspektasi €19,62 miliar, sementara utang bersih turun menjadi €25,94 miliar (perkiraan: €27,19 miliar). EBITDA yang disesuaikan mencapai €5,73 miliar (perkiraan: €5,65 miliar). Pada kuartal II, pendapatan layanan mencapai €8,47 miliar (perkiraan: €8,26 miliar) dengan pertumbuhan organik pendapatan layanan di Inggris sebesar +1,2%. Perusahaan memperkirakan arus kas bebas (FCF) dan EBITDA tahunan akan berada di batas atas panduan €2,4–2,6 miliar dan €11,3–11,6 miliar.

Di pasar kripto, Bitcoin tetap di atas $105.000, dan Ethereum diperdagangkan di sekitar $3.550, meski sebagian besar kripto melemah antara 2–5% — misalnya, Cardano turun lebih dari 3%.