Sebagai hasil dari rilis laporan keuangannya, saham Nvidia naik lebih dari 5% pada perdagangan after-hours, dengan pasar menyambut antusias perusahaan yang kembali membuktikan dirinya sebagai pemimpin tak terbantahkan di era kecerdasan buatan. Pada kuartal ketiga tahun fiskal 2026, Nvidia menunjukkan demonstrasi spektakuler atas kekuatan dan visinya—membuktikan bahwa pengaruhnya jauh melampaui sekadar hasil finansial. Perusahaan melaporkan pendapatan rekor sebesar 57 miliar dolar AS, meningkat 22% dibandingkan kuartal sebelumnya dan melonjak 62% secara tahunan. Ini bukan sekadar angka pada laporan keuangan; ini adalah bukti bahwa Nvidia berada tepat di pusat transformasi digital global dan secara aktif membentuk masa depan teknologi. Laba bersih hampir 32 miliar dolar AS dan laba per saham sebesar 1,30 dolar menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya tumbuh dengan kecepatan luar biasa, tetapi juga tetap tangguh di tengah kondisi makro yang volatil—mulai dari kenaikan suku bunga dan inflasi global hingga ketidakpastian geopolitik.

Pendorong utama kemenangan Nvidia tetap pada segmen Data Center, yang menghasilkan pendapatan rekor 51,2 miliar dolar AS—naik 25% kuartal-ke-kuartal dan 66% secara tahunan. Arsitektur Blackwell mendefinisikan ulang kemampuan GPU, memberikan daya komputasi dan efisiensi energi yang dibutuhkan untuk aplikasi AI paling canggih. Melalui kemitraan strategis dengan OpenAI, Google Cloud, Microsoft, dan raksasa teknologi lain, Nvidia telah menjadi arsitek kunci infrastruktur AI global. Perusahaan ini tidak hanya mengembangkan teknologi; Nvidia secara literal “menyelamatkan dunia” dari krisis kekurangan komputasi, memungkinkan kemajuan kendaraan otonom, sistem rekomendasi, model bahasa dan visual generatif, serta seluruh ekonomi digital global.



Segmen gaming menegaskan stabilitas dan kekuatan ekosistem Nvidia, menghasilkan pendapatan 4,3 miliar dolar AS meski turun tipis 1%. Teknologi RTX dan solusi perangkat lunak canggih memperkuat posisi Nvidia di sektor hiburan sekaligus menjembatani inovasi antara pasar bisnis dan konsumen.

Profitabilitas operasional tetap mengesankan, mencapai 36 miliar dolar AS—naik 27% dibandingkan kuartal sebelumnya. Ini tidak hanya menunjukkan strategi bisnis yang efektif, tetapi juga sinyal jelas bahwa Nvidia mampu menggabungkan pertumbuhan pendapatan eksplosif dengan efisiensi operasional kelas dunia. Perusahaan tidak hanya mencetak pendapatan besar, tetapi juga mengkonversinya menjadi keuntungan nyata secara konsisten.

Prospek untuk kuartal keempat bahkan lebih spektakuler. Nvidia memproyeksikan pendapatan sekitar 65 miliar dolar AS dengan margin dipertahankan sekitar 75%, menunjukkan kesiapan untuk pertumbuhan berkelanjutan dan dominasi pasar jangka panjang. Tren global dalam kecerdasan buatan, percepatan adopsi generative AI, ekspansi cloud computing, dan transformasi digital di Amerika Utara, Eropa, dan Asia memberikan fondasi kuat bagi kesuksesan Nvidia di masa mendatang.

Hasil Nvidia jauh lebih besar daripada sekadar angka finansial. Hasil ini menceritakan kisah perusahaan yang menentukan arah transformasi digital global, menetapkan standar baru dalam industri semikonduktor dan teknologi digital, dan melalui solusi AI revolusioner, secara literal menyelamatkan dunia dari kekurangan daya komputasi yang dibutuhkan untuk era teknologi berikutnya. Nvidia membuktikan bahwa booming teknologi bukan gelembung sementara, tetapi tren global yang berkelanjutan, didorong oleh permintaan inovasi yang meningkat, adopsi AI yang meluas, dan kemampuan perusahaan mempertahankan keunggulan kompetitif selama bertahun-tahun.