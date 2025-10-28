Palantir Technologies (PLTR.US) dan Nvidia (NVDA.US) resmi menjalin kemitraan strategis untuk mengintegrasikan teknologi komputasi percepatan (accelerated computing) milik Nvidia — termasuk CUDA-X libraries dan model AI terbuka (open AI models) — ke dalam platform kecerdasan buatan Palantir.

Kolaborasi ini akan menciptakan tumpukan teknologi (technology stack) yang komprehensif, memungkinkan perusahaan untuk menerapkan analitik lanjutan, mengotomatisasi proses, dan mengembangkan agen AI yang dapat disesuaikan guna mengoptimalkan sistem operasional yang kompleks.

Pengguna besar pertama dari solusi ini adalah Lowe’s, yang memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok logistik.

Kemitraan ini memperkuat kapabilitas AI Palantir dengan daya komputasi GPU Nvidia dan model AI mutakhir, sehingga menciptakan standar baru bagi penerapan AI operasional lintas industri, termasuk ritel, kesehatan, layanan keuangan, hingga administrasi publik.

Nvidia tetap menjadi pemimpin global di bidang perangkat keras AI, terutama dalam prosesor grafis (GPU) yang menopang komputasi berperforma tinggi. Sementara itu, Palantir berfokus pada pengembangan perangkat lunak dan platform AI enterprise, menjadikan kedua perusahaan sebagai mitra yang saling melengkapi di pasar AI global.Kolaborasi Palantir–Nvidia ini menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem AI terpadu yang menggabungkan komputasi bertenaga tinggi dengan alat analitik canggih. Kemitraan ini telah mendapat pengakuan luas dari investor dan analis pasar sebagai salah satu penggerak utama inovasi AI untuk kebutuhan bisnis maupun sektor publik di masa depan.