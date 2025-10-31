- Wall Street menunjukkan sentimen campuran meskipun laba BigTech solid
- Taruhan atas pemotongan suku bunga The Fed pada Desember turun menjadi 50% dari 90% sebelum pertemuan FOMC
Indeks S&P 500 dan Nasdaq 100 kembali mencatat kenaikan hari ini, didorong oleh hasil keuangan kuat dari Amazon dan Apple. Namun, skala kenaikan masih terbatas, dengan US100 hanya naik 0,06%. Sektor Big Tech terus menjadi penggerak utama pasar — dan jika mulai terkoreksi, bisa menekan indeks-indeks utama. Data ekonomi juga memberi sinyal campuran: Chicago PMI keluar di atas ekspektasi, sementara pasar kini hanya memperkirakan peluang 50% untuk pemangkasan suku bunga Desember, turun dari 90% sebelum pertemuan The Fed dan pernyataan Ketua Jerome Powell.
Menteri Energi AS Wright mengatakan ada “potensi besar untuk hasil win-win melalui kerja sama energi yang lebih erat antara China dan AS.” Ia menambahkan bahwa “tujuan kami adalah memperkuat kerja sama dagang dengan Kanada, terutama di sektor minyak, gas, dan mineral.” Wright juga mengonfirmasi bahwa AS sedang membahas peningkatan ekspor energi ke Eropa. Saham energi AS, termasuk Cheniere Energy, naik mengikuti komentar tersebut.
Amazon: Divisi AWS Cloud mencatat pertumbuhan tercepat dalam tiga tahun terakhir, mendorong ekspektasi kuat untuk musim liburan.
Apple: Memprediksi penjualan kuat di kuartal liburan berkat peluncuran iPhone baru, meski penjualan di China di bawah ekspektasi.
Indeks Magnificent Seven berada di jalur kenaikan tujuh bulan berturut-turut, sementara S&P 500 telah naik 40% sejak April, menandai salah satu bull run tercepat dalam sejarah pasar AS.
Sinyal positif juga datang dari kesepakatan dagang AS–China yang diumumkan Donald Trump, memberikan akses AS ke logam tanah jarang China, mendukung sentimen sektor industri dan teknologi.
Meskipun optimisme pasar tinggi, Federal Reserve menahan ekspektasi pelonggaran kebijakan lebih lanjut. Beberapa pejabat bank sentral menyatakan tidak mendukung pemangkasan suku bunga tambahan, karena inflasi masih menjadi kekhawatiran utama.
Pasar menunjukkan tanda euforia – Opsi S&P 500 mengindikasikan potensi kenaikan terbatas, dengan target di 7.000 poin (+19% YTD).
Valuasi S&P 500 kini mencapai 23x forward earnings (rata-rata 20 tahun: 16x). Kelompok Magnificent Seven diperdagangkan di 31x earnings, menandakan valuasi tinggi dan potensi koreksi jika sentimen berubah.
Menurut Bank of America, emas dan saham China bisa menjadi strategi lindung nilai (hedge) terhadap pasar AS yang mulai “overheated.”
MicroStrategy: Strategi Bitcoin Berbuah Besar
MicroStrategy (MSTR.US) melaporkan laba bersih Q3 2025 sebesar $2,8 miliar, salah satu kuartal terbaik sepanjang sejarah perusahaan.
Kinerja luar biasa ini didorong oleh kenaikan nilai kepemilikan Bitcoin yang meningkat $12,9 miliar sepanjang tahun 2025.
Total Bitcoin dimiliki: 640.808 BT
Imbal hasil 2025: 26%
Strategi Bitcoin Membuahkan Hasil Besar
Strategi Bitcoin yang berani dari MicroStrategy terus menunjukkan kinerja yang unggul. Hasil kuartal ketiga perusahaan didorong oleh keuntungan tak terealisasi yang besar dari kepemilikan BTC-nya, yang telah meningkat hampir $13 miliar sejauh ini pada tahun ini. Akumulasi agresif lebih dari 640.000 BTC telah menempatkan MicroStrategy sebagai wajah korporat dari investasi Bitcoin. Imbal hasil 26% dari kepemilikan tersebut menyoroti kemampuan perusahaan untuk mengubah strategi berisiko tinggi menjadi keuntungan nyata — suatu prestasi langka dalam keuangan korporat. Sementara aset tradisional menawarkan imbal hasil yang moderat, pendekatan MicroStrategy menunjukkan bagaimana eksposur kripto yang strategis dapat mengubah manajemen kas di era digital.
Akumulasi Bitcoin yang berkelanjutan oleh perusahaan ini memperkuat reputasinya sebagai pendukung jangka panjang aset digital — dan mengirimkan sinyal bullish ke pasar kripto secara luas. Investor memandang keuntungan MicroStrategy sebagai bukti bahwa Bitcoin dapat berfungsi sebagai aset cadangan kas yang sah. Dengan posisi sebesar itu, perusahaan kini memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika pasokan Bitcoin dan sentimen pasar. Seiring berjalannya tahun 2025, perhatian akan terpusat pada apakah MicroStrategy terus memperluas cadangan BTC-nya atau memutuskan untuk mengunci sebagian keuntungan historisnya. Saham MSTR rebound hari ini dari level terendah dalam beberapa bulan.
