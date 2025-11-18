Saham Cloudflare (NET.US) turun hampir 5% pada sesi pre-market AS akibat gangguan internet besar yang berdampak pada banyak situs, termasuk X, ChatGPT, dan berbagai layanan lainnya. Pengunjung situs menerima pemberitahuan mengenai “internal server error pada jaringan Cloudflare” dan diarahkan untuk “mencoba kembali dalam beberapa menit.” Saat ini, banyak pelanggan Cloudflare berpotensi mengajukan klaim terkait insiden tersebut, sementara perusahaan menyampaikan bahwa mereka sedang menyelidiki akar masalahnya. Menurut Cloudflare, penyebab utama gangguan ini adalah lonjakan trafik tidak biasa pada salah satu layanannya, yang membuat sebagian trafik yang melewati jaringannya mengalami error. Cloudflare menyediakan koneksi aman ke layanan cloud ketika pengguna mendaftar untuk menggunakan ChatGPT.
Sumber: xStation5
UK Budget preview
The sell off hits Europe, as UK consumer slumps under expected weight of Budget
Morning Wrap: Wall Street Tertekan di Tengah Sentimen AI Melemah (21.11.2025)
Payrolls Kuat Tak Menghentikan Pemulihan Risiko