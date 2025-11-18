Baca selengkapnya
21.22 · 18 November 2025

Saham Cloudfare Turun: Gangguan Internet Picu Penurunan Pre-Market

Cloudflare
Saham AS
NET.US, Cloudflare Inc - class A
-
-

Saham Cloudflare (NET.US) turun hampir 5% pada sesi pre-market AS akibat gangguan internet besar yang berdampak pada banyak situs, termasuk X, ChatGPT, dan berbagai layanan lainnya. Pengunjung situs menerima pemberitahuan mengenai “internal server error pada jaringan Cloudflare” dan diarahkan untuk “mencoba kembali dalam beberapa menit.” Saat ini, banyak pelanggan Cloudflare berpotensi mengajukan klaim terkait insiden tersebut, sementara perusahaan menyampaikan bahwa mereka sedang menyelidiki akar masalahnya. Menurut Cloudflare, penyebab utama gangguan ini adalah lonjakan trafik tidak biasa pada salah satu layanannya, yang membuat sebagian trafik yang melewati jaringannya mengalami error. Cloudflare menyediakan koneksi aman ke layanan cloud ketika pengguna mendaftar untuk menggunakan ChatGPT.

 

Sumber: xStation5

21 November 2025, 21.10

UK Budget preview
21 November 2025, 15.18

The sell off hits Europe, as UK consumer slumps under expected weight of Budget
21 November 2025, 13.54

Morning Wrap: Wall Street Tertekan di Tengah Sentimen AI Melemah (21.11.2025)
20 November 2025, 20.59

Payrolls Kuat Tak Menghentikan Pemulihan Risiko

Bergabunglah dengan lebih dari 2.000.000 investor XTB dari seluruh dunia

Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.