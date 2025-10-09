Delta Airlines hari ini merilis hasil keuangan paruh pertama tahun sebelum sesi perdagangan dimulai — hasilnya jauh lebih baik dari perkiraan analis. Investor merespons positif, dengan saham maskapai ini naik lebih dari 6% di perdagangan pra-pembukaan (premarket).



Perusahaan mencatat kinerja yang sangat solid, melampaui ekspektasi pasar baik dari sisi laba per saham (EPS) $1,71 vs $1,53 maupun pendapatan $15,20 miliar vs $15,04 miliar.



Delta meningkatkan laba operasionalnya menjadi $1,7 miliar, setara dengan margin operasional 10% — pencapaian mengesankan di industri penerbangan dengan skala besar. Maskapai ini juga melanjutkan tren peningkatan pendapatan operasional sambil menurunkan tingkat utang, yang memperbaiki struktur neraca dan memperkuat posisi keuangan perusahaan.



Struktur pendapatan Delta juga patut diperhatikan. Sebanyak 60% pendapatan berasal dari pelanggan segmen premium, yang dianggap paling bernilai karena lebih tahan terhadap gejolak ekonomi dan memungkinkan margin lebih tinggi. Fakta ini menunjukkan posisi Delta yang kuat dalam segmen penumpang bernilai tinggi — segmen yang memberi stabilitas dan profitabilitas jangka panjang.



Kinerja Delta juga memberikan gambaran makro yang penting — menjadi semacam “tes lakmus” terhadap kekuatan konsumen dan permintaan bisnis di AS. Dengan keterbatasan data ekonomi akibat shutdown sebagian pemerintahan AS, laporan Delta menjadi indikator berharga tentang aktivitas ekonomi dan daya beli di sektor layanan premium.

Dengan hasil keuangan yang kuat, efisiensi operasional tinggi, dan jaringan rute yang luas, Delta Air Lines tetap menjadi salah satu maskapai dengan manajemen terbaik di pasar global.

Didukung oleh kebijakan dividen yang konsisten dan struktur keuangan yang semakin sehat, pasar kini menilai saham Delta berpotensi lanjut naik — menjadikannya penerima manfaat utama dari pemulihan perjalanan udara global.



DAL.US (D1)



Sumber: Xstation

Secara teknikal, harga saham Delta saat ini berada di sekitar $60, dalam pola konsolidasi yang cukup lebar beberapa bulan terakhir. Agar pembeli bisa mengambil alih momentum, dibutuhkan penembusan resisten kunci di sekitar $63, yang bertepatan dengan level Fibonacci Retracement 23,6%. Jika level ini tertembus, potensi kenaikan dapat berlanjut menuju rekor tertinggi baru di atas $70. Sebaliknya, jika tekanan jual meningkat dan harga menembus area support $55 (level Fibo 50), penurunan bisa berlanjut hingga mendekati $50, area di mana sebelumnya muncul permintaan institusional yang kuat.

