Memasuki pertengahan pekan, pasar mencerna dua hal: jual-beli saham AI AS dan pidato kontroversial Donald Trump di PBB.

Saham AS melemah pada Selasa dan ditutup lebih rendah, dipimpin penurunan besar pada IT dan consumer discretionary. Aksi jual dipicu komentar Ketua The Fed Jerome Powell bahwa tidak ada jalur kebijakan tanpa risiko. Bukan hal aneh bagi bank sentral menyoroti risiko, namun setelah rekor baru di awal pekan, tarikan balik wajar terjadi.

Kekhawatiran soal model pembiayaan Nvidia

Amazon dan Oracle termasuk yang terlemah di S&P 500 kemarin, sementara Nvidia turun >2%. Tekanan pada Nvidia dipicu kekhawatiran atas investasi $100 miliar ke OpenAI. Intinya, dana itu dipakai membeli chip Nvidia untuk membangun data center OpenAI—memicu kekhawatiran pembiayaan “sirkular”: Nvidia mendanai pembelian chipnya sendiri. Pada akhirnya ini perjanjian sewa: OpenAI (berasal dari nonprofit) masih kesulitan mendanai chip, sehingga Nvidia—punya kas—masuk. Investor akan menilai apakah ini siasat sinis atau cara baru mencetak pendapatan. Kami menilai pasar akhirnya fokus ke opsi kedua dan ini hanya hambatan sementara bagi Nvidia. Futures AS mengarah ke pembukaan lebih tinggi hari ini.

Ucapan keras Trump soal Rusia bisa dongkrak saham Eropa

Pidato Trump di PBB juga diperkirakan berdampak ke pasar Eropa hari ini. Ia mengkritik Eropa soal imigrasi dan kebijakan iklim, namun menyatakan dengan dukungan Uni Eropa, Ukraina bisa “menang” melawan Rusia dan merebut kembali wilayah sejak 2022. Ini dapat mengangkat saham pertahanan Eropa pada Rabu, sejalan dengan kenaikan nama-nama defense di sesi Asia.

Komentar Trump bahwa Eropa sebaiknya menembak jatuh jet Rusia jika terlalu dekat dapat dibaca sebagai sinyal AS tidak meninggalkan NATO. Eropa hanya bisa eskalasi jika AS memberi dukungan. Maka, obligasi Eropa—terutama Jerman—bisa menguat di pembukaan, karena meredakan kebutuhan belanja pertahanan yang terlalu cepat.

Trump mengangkat harga minyak

Eurostoxx futures mengarah ke pembukaan lebih rendah, namun FTSE 100 mengarah kenaikan tipis pagi ini. FTSE 100 bisa terdorong sektor minyak. Harga minyak naik hari ini dan Brent diperdagangkan di $67,70, setelah Trump meningkatkan tekanan sanksi minyak Rusia, memperburuk kekhawatiran pasokan. Selain itu, Trump mendorong Eropa meninggalkan energi hijau dan Inggris kembali mengebor di Laut Utara, yang bisa mengangkat BP dan Shell.

Emas tetap berkilau

Harga emas mencapai rekor baru pagi ini. Lingkungan saat ini ideal bagi kenaikan lanjutan: risiko dovish The Fed plus kekhawatiran eskalasi konflik Rusia membuat permintaan emas tetap tinggi. Ini bisa memicu gerak di atas $3.800 dalam waktu dekat; saat ini emas > $3.770.

Secara keseluruhan, saat perdagangan AI AS jeda, dorongan ke saham pertahanan, minyak, dan mineral bisa menjaga indeks AS & Eropa tetap tangguh di pertengahan pekan. Halliburton menjadi terbaik di S&P 500 pada Selasa (+>7%). Di Asia, kabar Alibaba berinvestasi di AI memicu rali 7% pada sahamnya—tema AI tampaknya masih berlanjut di Asia.