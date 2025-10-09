Ferrari resmi memperkenalkan mobil listrik murni pertama mereka yang akan diluncurkan pada tahun 2026. Model baru ini dirancang bersama desainer legendaris Jony Ive, dan akan memiliki ukuran lebih besar dari mobil sport Ferrari pada umumnya, meski tidak dikategorikan sebagai SUV. Harga awalnya diperkirakan mencapai $535.000.

Namun, karena permintaan mobil listrik mewah yang rendah serta tantangan teknologi pada baterai, Ferrari menurunkan proyeksi penjualan mobil listrik pada 2030 dari 40% menjadi hanya 20%. Model listrik kedua dijadwalkan hadir paling cepat pada 2028. Produksi mobil listrik ini akan dilakukan di pabrik baru di Maranello, yang akan memungkinkan produksi mobil bensin, hibrida, dan listrik secara bersamaan.

Dalam kesempatan yang sama, Ferrari memaparkan strategi 2030 yang berfokus pada target net-zero emission, investasi di bidang sustainability, digitalisasi produksi, serta peningkatan personalisasi kendaraan. Namun, pasar bereaksi negatif terhadap proyeksi yang lebih rendah tersebut. Saham Ferrari jatuh hingga 16%, karena investor kecewa terhadap prospek pertumbuhan penjualan mobil listrik yang lebih lemah dari ekspektasi.

