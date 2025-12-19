Saham Oracle (ORCL) mengalami kenaikan yang dinamis setelah muncul laporan mengenai kemajuan transaksi TikTok di Amerika Serikat serta pembicaraan penggalangan dana dengan OpenAI. Perkembangan ini menyoroti penguatan strategis Oracle di sektor komputasi cloud dan kecerdasan buatan.

ByteDance telah menyetujui penjualan lebih dari 80% operasi TikTok di Amerika Serikat kepada sebuah konsorsium yang mencakup Oracle, Silver Lake, dan MGX dari Abu Dhabi. Transaksi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan keamanan nasional dan menghindari potensi pelarangan aplikasi tersebut di Amerika Serikat. Oracle bersama para mitranya akan mengakuisisi saham mayoritas di entitas baru TikTok US, dengan kesepakatan yang diperkirakan rampung pada akhir Januari. Langkah ini akan memposisikan Oracle untuk mengelola algoritma, data pengguna, serta Oracle Cloud Infrastructure (OCI), yang berpotensi mendorong pertumbuhan signifikan pada pendapatan cloud perusahaan.

Pada saat yang sama, OpenAI tengah melakukan negosiasi awal untuk menghimpun dana hingga USD 100 miliar dengan valuasi sekitar USD 750 miliar. Langkah ini mencerminkan tingginya minat investor terhadap sektor AI dan berpotensi meredakan tekanan biaya yang dihadapi Oracle terkait kemitraan cloud dengan OpenAI.

Transaksi TikTok US ini memperkuat posisi Oracle di segmen utama pasar teknologi, meningkatkan peran perusahaan dalam keamanan data dan infrastruktur cloud, serta membuka peluang pertumbuhan nilai saham lebih lanjut dalam beberapa kuartal mendatang.

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagaian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.