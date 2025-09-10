Reaksi kuat terhadap rekor hasil TSMC (+2,08%) di Taipei dengan cepat menyebar ke sektor teknologi global. Menjelang pembukaan Wall Street, saham Nvidia naik +1,92% dan AMD melonjak +3,2%, didorong ekspektasi positif terkait perkembangan AI dan booming teknologi.

TSMC merilis hasil rekor untuk Agustus 2025, dengan penjualan meningkat 33,8% y/y menjadi TWD 335,77 miliar (USD 11,09 miliar). Data ini menegaskan kuatnya permintaan chip canggih berkat tren kecerdasan buatan. Perusahaan tidak hanya mendominasi segmen chip pusat data — menjadi pemasok utama Nvidia dan AMD — tetapi juga memberi sinyal perbaikan permintaan solusi konsumen dalam beberapa bulan mendatang. Pertumbuhan penjualan TSMC yang dinamis mendorong laba serta optimisme investor, meski risiko terkait ketegangan ekspor teknologi AS–China tetap membayangi.

Reaksi pasar yang kuat terhadap hasil TSMC juga mendorong saham teknologi lain. Nvidia dan AMD mencatat kenaikan signifikan sebelum pembukaan Wall Street, dengan fokus investor pada segmen AI yang terus memastikan pertumbuhan laba. Prospek sektor semikonduktor tetap sangat positif: Nvidia menyoroti belanja rekor oleh hyperscalers untuk pengembangan infrastruktur, sementara AMD berharap rebound permintaan PC dan ekspansi lebih lanjut di data center.

Key company results

TSMC Agustus: penjualan TWD 335,77 miliar (+33,8% y/y, +3,9% m/m)

TSMC Q3 Forecast: pendapatan USD 31,8–33 miliar (+38% y/y, +8% q/q, dikonfirmasi manajemen)



ADRs raksasa teknologi AS yang diperdagangkan di Eropa mencatat kenaikan lebih besar dibandingkan saham di AS sebelum Wall Street dibuka.