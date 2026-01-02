Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) secara resmi memulai produksi massal chip 2-nanometer, menjadikannya perusahaan pertama di dunia yang berhasil mencapai proses manufaktur volume tinggi dengan teknologi Gate-All-Around (GAA) transistor. Pencapaian ini menjadi tonggak penting bagi industri semikonduktor dan menandai perubahan struktural yang sebanding dengan transisi besar sebelumnya dari proses 7-nanometer ke 5-nanometer. Chip 2 nm menawarkan kinerja lebih tinggi dengan konsumsi daya yang sama, atau sebaliknya, penghematan energi signifikan dengan performa setara, sementara kepadatan transistor meningkat lebih dari 15%. Produksi dilakukan di Fab 22 (Kaohsiung) dan Fab 20 (Hsinchu), dengan kapasitas penuh ditargetkan mencapai 100.000 wafer per bulan pada akhir 2026.



Klien-klien terbesar TSMC telah mengamankan kapasitas produksi strategis. Apple telah menjamin lebih dari setengah kapasitas awal untuk chip A20 dan M6, menegaskan ketergantungan kuat raksasa teknologi tersebut pada foundry asal Taiwan ini. Nvidia dan AMD juga telah memesan porsi besar wafer untuk akselerator AI dan prosesor server. Harga per wafer diperkirakan sekitar USD 30.000, atau 10–20% lebih mahal dibandingkan wafer 3 nm, yang mencerminkan potensi margin yang sangat tinggi bagi TSMC.

Dari sisi persaingan, kompetitor masih berusaha mengejar ketertinggalan. Samsung memang telah memulai produksi massal chip 2 nm pada November 2025, namun tingkat yield yang lebih rendah membatasi kemampuannya menarik klien baru. Sementara itu, TSMC sudah mengembangkan proses 1,6-nanometer dengan sistem distribusi daya baru, yang diharapkan dapat meningkatkan performa sekaligus menurunkan konsumsi energi lebih jauh, memperkuat posisinya di generasi chip berikutnya.

Bagi pasar, peluncuran node 2 nm membawa implikasi besar. TSMC semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemasok kunci untuk industri kecerdasan buatan dan komputasi performa tinggi, di mana permintaan jauh melampaui kapasitas produksi. Lebih dari separuh kapasitas telah dialokasikan untuk klien utama, sementara keterbatasan ekspansi pesaing memungkinkan TSMC mempertahankan daya tawar harga dan margin tinggi. Analis memperkirakan pendapatan TSMC dapat tumbuh 20–25% pada 2026, menegaskan pentingnya node 2 nm bagi prospek jangka menengah industri semikonduktor global.

Sumber: xStation5