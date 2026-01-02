Pasar saham Amerika Serikat mengawali 2026 dengan sentimen yang jelas positif. Pada awal sesi perdagangan, indeks-indeks utama mencatatkan penguatan yang solid. Nasdaq naik 0,5%, menegaskan bahwa sektor teknologi kembali menjadi pusat perhatian investor, dengan antusiasme terhadap kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) terus mendorong permintaan saham-saham inovatif. S&P 500 menguat 0,3%, sementara Dow Jones justru terkoreksi tipis 0,1%, mengindikasikan bahwa sektor-sektor yang lebih defensif masih bersikap hati-hati di tengah ekspektasi ekonomi baru. Meski terjadi fluktuasi kecil sepanjang sesi, secara keseluruhan nada pasar tetap positif di awal tahun.

Di saat yang sama, data final PMI manufaktur AS untuk Desember dirilis di level 51,8 poin, sesuai dengan ekspektasi analis. Angka di atas 50 poin menegaskan bahwa sektor industri masih berada dalam fase ekspansi, meskipun laju pertumbuhannya sedikit melambat dibandingkan laporan sebelumnya. Data ini mencerminkan kondisi industri AS yang relatif stabil dan menunjukkan bahwa perekonomian masih bertumbuh secara moderat, tanpa memicu reaksi besar di pasar keuangan.

Sumber: xStation5

Kontrak berjangka US100 (Nasdaq 100) menguat signifikan hari ini, didorong oleh meningkatnya minat terhadap sektor AI dan optimisme teknologi di awal 2026. Permintaan yang kuat terhadap saham-saham berbasis kecerdasan buatan tercermin jelas pada kenaikan indeks. Secara teknikal, harga telah menembus rata-rata pergerakan jangka pendek dan menengah (EMA 30 dan EMA 100), yang mengindikasikan momentum positif dan kekuatan tren naik. Indikator RSI berada di sekitar level 55, masih dalam zona netral, sehingga ruang kenaikan lanjutan tetap terbuka tanpa kondisi overbought.

Sumber: xStation5

Berita Emiten



Baidu (BIDU.US) melonjak lebih dari 10% setelah perusahaan mengumumkan rencana pencatatan unit AI-nya di Bursa Hong Kong. Langkah ini dipandang sebagai upaya membuka nilai perusahaan dan menciptakan opsi pendanaan baru.

ASML (ASML.US) naik hampir 6% setelah Aletheia Capital menaikkan rekomendasi. Analis menyoroti lonjakan permintaan peralatan produksi chip EUV yang didorong oleh perkembangan AI, ekspansi pabrik, serta peningkatan kapasitas produksi.

Vertiv Holdings (VRT.US) menguat sekitar 5% setelah Barclays menaikkan rekomendasi saham. Valuasi dinilai kembali menarik setelah volatilitas sebelumnya, dengan potensi mengejar ketertinggalan dibandingkan perusahaan lain yang terkait dengan AI dan teknologi energi.

NIO (NIO.US) mencatatkan rekor pengiriman kendaraan listrik pada Desember dan secara keseluruhan di kuartal IV. Capaian ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mempertahankan laju pertumbuhan, tetapi juga memperkuat posisinya di pasar EV China.

Sable Offshore (SOC.US) melonjak lebih dari 14% setelah mendapat persetujuan untuk mengaktifkan kembali pipa minyak kontroversial di California. Keputusan regulator ini memberikan dorongan langsung bagi valuasi perusahaan di sektor energi.

Outlook Therapeutics (OTLK.US) anjlok sekitar 50% setelah FDA menolak pengajuan obat untuk pengobatan wet age-related macular degeneration di Amerika Serikat.