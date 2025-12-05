Indeks-indeks AS terus bergerak naik, dengan sektor teknologi (semikonduktor, Big Tech) serta sektor keuangan memimpin penguatan. Data dari University of Michigan menunjukkan penurunan ekspektasi inflasi yang lebih besar dari perkiraan, baik untuk horizon satu tahun maupun lima tahun. Sementara itu, inflasi PCE tercatat sesuai dengan ekspektasi, di 2,8 persen secara tahunan pada Oktober. Angka pada level ini tampak mendukung pasar, terutama karena konsumsi personal tetap solid, hanya sedikit meleset dari ekspektasi dalam istilah riil dengan pembacaan bulanan yang mendatar.

Pertemuan antara Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent tampaknya berlangsung baik, karena pejabat Tiongkok mengeluarkan pernyataan positif setelahnya, menyoroti kesediaan untuk memperluas ruang lingkup kerja sama dengan Amerika Serikat.

Secara terpisah, strategi Pentagon yang baru diumumkan menetapkan rencana agar Eropa mengambil sebagian besar belanja pertahanan NATO pada 2027, sekaligus bertujuan mengurangi risiko potensi konflik terkait Taiwan.

Nasdaq 100 futures (US100, D1 timeframe)

Berita Emiten

Rubrik - Saham Rubrik melonjak hampir 19 persen setelah perusahaan manajemen data berbasis cloud tersebut melaporkan hasil jauh di atas ekspektasi analis. Pada kuartal fiskal ketiga, perusahaan membukukan laba disesuaikan 10 sen per saham dengan pendapatan 350 juta dolar. Sebagai perbandingan, konsensus LSEG memperkirakan kerugian 17 sen per saham dan pendapatan 320 juta dolar, menjadikan laporan Rubrik kejutan positif yang kuat.

Cooper Companies - Saham produsen perangkat medis ini naik lebih dari 13 persen setelah merilis hasil kuartalan yang solid. Perusahaan juga menaikkan proyeksi laba setahun penuh serta memperbarui target arus kas bebas jangka panjang menjadi lebih dari 2,2 miliar dolar. Pasar menyambut pengumuman tersebut dengan antusias.

Ulta Beauty - Saham Ulta Beauty naik sekitar 6 persen setelah peritel kecantikan itu menaikkan proyeksi penjualan setahun penuh. Perusahaan kini memperkirakan penjualan bersih mencapai 12,3 miliar dolar, melampaui perkiraan sebelumnya sebesar 12,0 hingga 12,1 miliar. Laba per saham diproyeksikan di 25,20 hingga 25,50 dolar, naik dari kisaran sebelumnya 23,85 hingga 24,30 dolar.

SoFi Technologies - Saham SoFi turun 5 persen setelah perusahaan fintech tersebut mengumumkan penawaran umum saham baru senilai 1,5 miliar dolar. Investor bereaksi hati-hati karena potensi dilusi bagi pemegang saham eksisting.

Netflix and Warner Bros. Discovery - Saham Netflix dan Warner Bros. Discovery masing-masing turun hampir 3 persen dan sekitar 1 persen setelah raksasa streaming itu mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka telah setuju untuk mengakuisisi WBD seharga 27,75 dolar per saham. Pasar merespons dengan pelemahan sentimen meskipun ini merupakan salah satu kesepakatan terbesar di industri. Saham Netflix mulai pulih setelah pembukaan perdagangan, meski masih berada sekitar 10 persen di bawah EMA 200 hari.

Sorotan Laporan US UoM (flash, Desember)

Sentimen konsumen AS naik sedikit pada awal Desember, terutama didorong oleh kelompok usia yang lebih muda. Ekspektasi membaik, terutama terkait kondisi keuangan pribadi yang naik 13 persen, meski masih berada di bawah level awal 2025.

Pandangan terhadap pasar tenaga kerja meningkat tetapi masih lemah, dan secara keseluruhan sentimen tetap tertahan akibat tekanan harga yang berkelanjutan.

Ekspektasi inflasi setahun ke depan turun menjadi 4,1 persen, level terendah sejak Januari 2025 dan penurunan bulanan keempat berturut-turut.

Ekspektasi inflasi jangka panjang turun menjadi 3,2 persen, setara dengan pembacaan Januari, meski ketidakpastian jangka pendek dan jangka panjang sama-sama tetap tinggi.



