Pasar saham AS kembali mencatat penguatan, dengan Nasdaq melanjutkan tren naiknya. Dua saham yang paling menonjol hari ini adalah Eli Lilly (LLY.US) dan Intel (INTC.US). Sentimen positif terhadap sektor teknologi juga didukung oleh langkah Nvidia yang baru-baru ini menaikkan proyeksi pendapatannya, sehingga meredakan kekhawatiran terkait potensi tech bubble dan valuasi tinggi pasar saham AS. Meski demikian, pergerakan indeks tidak sepenuhnya seragam. S&P 500 bergerak relatif datar, sementara Dow Jones Industrial Average (DJIA) melemah hampir 0.4%, menandakan kehati-hatian investor di sektor yang lebih defensif.

Beberapa saham lain yang turut menarik perhatian pasar antara lain Applied Digital, Constellation Brands, dan Caterpillar, seiring rilis kinerja keuangan maupun agenda presentasi manajemen. Di sisi lain, SanDisk justru terkoreksi hampir 3% setelah melonjak tajam sekitar 27% pada sesi sebelumnya.

Data Ekonomi

ADP private payrolls AS menunjukkan pertumbuhan tenaga kerja yang sedikit lebih lemah dari perkiraan

Factory orders di sektor tertentu turun lebih dalam dari ekspektasi

Data JOLTS mengindikasikan penurunan jumlah lowongan kerja

Sebaliknya, ISM Services PMI dirilis lebih kuat dari perkiraan, menunjukkan ketahanan sektor jasa

Sementara itu, laporan bahwa Venezuela akan mengirimkan 30–50 juta barel minyak yang sebelumnya terkena sanksi ke Amerika Serikat membuat harga minyak bertahan di kisaran USD 60 per barel. Tambahan pasokan ini berpotensi memperkuat tren penurunan harga minyak, menekan inflasi, dan secara tidak langsung mendukung reli pasar saham.

US100 (H1 interval)

Eli Lilly dalam Tren Kuat

Saham Eli Lilly melonjak hampir 4% setelah muncul laporan bahwa perusahaan tersebut akan mengakuisisi Ventyx Biosciences, dengan nilai transaksi berpotensi melebihi USD 1 miliar, menurut Wall Street Journal.



Tentang Ventyx Biosciences:

Mengembangkan obat untuk penyakit imunologi dan inflamasi

Tujuan akuisisi bagi Eli Lilly:

Pengembangan terapi penyakit radang usus seperti Crohn dan ulcerative colitis

Perawatan Parkinson

Terapi kardiovaskular yang berkaitan dengan obesitas

Setelah kabar ini, saham Ventyx melonjak lebih dari 50% di perdagangan after-hours. Akuisisi ini sejalan dengan strategi Eli Lilly untuk mendiversifikasi bisnis di luar diabetes dan obesitas, memperkuat posisi di imunologi dan neuroscience. Saham LLY kini bergerak dekat level tertinggi sepanjang masa.

Saham Intel Melonjak

Saham Intel (INTC.US) melonjak hampir 7% setelah kabar pengembangan prosesor dan platform gaming baru.

Intel sedang mengembangkan prosesor khusus untuk segmen gaming

Platform gaming yang lebih luas, menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak, juga tengah disiapkan

Platform ini akan berbasis prosesor Intel Core Series 3 , yang akan menjadi fondasi utama lini produk gaming terbaru Intel

Melalui langkah ini, Intel menargetkan penguatan posisi kompetitif melawan AMD dan Nvidia, yang selama beberapa tahun terakhir agresif memperluas portofolio prosesor gaming mereka

Intel berharap dapat memanfaatkan meningkatnya permintaan terhadap perangkat gaming berperforma tinggi

Investor menilai strategi ini menjanjikan dan melihatnya sebagai potensi pendorong pertumbuhan baru di segmen gaming. Detail lebih lanjut terkait prosesor dan platform tersebut diperkirakan akan diumumkan akhir tahun ini

