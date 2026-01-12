Pada pembukaan sesi Wall Street, Dow Jones Industrial Average turun 0,5%, S&P 500 melemah 0,2%, dan Nasdaq Composite turun 0,1%. Pergerakan ini mencerminkan meningkatnya ketidakpastian investor di tengah eskalasi ketegangan politik seputar Federal Reserve. Selama akhir pekan, jaksa federal AS meluncurkan penyelidikan kriminal terhadap Ketua The Fed Jerome Powell terkait proyek renovasi kantor pusat bank sentral serta kesaksiannya di Senat. Departemen Kehakiman AS telah mengeluarkan panggilan pengadilan kepada dewan juri dan mengisyaratkan kemungkinan dakwaan, sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern The Fed. Powell membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai serangan bermotif politik yang bertujuan menekan bank sentral agar memangkas suku bunga lebih cepat, sesuai dengan keinginan pemerintahan Presiden Donald Trump.
Penurunan pasar saham didorong oleh kekhawatiran investor terhadap independensi The Fed serta potensi meningkatnya risiko dan volatilitas dalam kebijakan moneter. Tekanan politik terhadap bank sentral dapat mempengaruhi keputusan suku bunga, biaya pinjaman, dan stabilitas perekonomian AS secara keseluruhan, sehingga meningkatkan ketidakpastian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Kontrak berjangka US500 (S&P 500) melemah hari ini seiring meningkatnya ketegangan antara Presiden Trump dan Federal Reserve. Pasar mengkhawatirkan eskalasi konflik serta ketidakpastian terkait arah kebijakan The Fed ke depan, yang berpotensi berdampak pada suku bunga, biaya kredit, dan stabilitas ekonomi AS.
Berita Emiten:
- Beam Therapeutics (BEAM.US): Saham Beam Therapeutics melonjak sekitar 20% setelah perusahaan mengumumkan kemajuan dalam pengembangan terapi gen presisi serta memaparkan rencana strategis untuk 2026. Perusahaan menyoroti pencapaian terbaru di bidang penyakit genetik yang menargetkan hati dan hematologi, menguraikan prioritas strategis tahun ini, serta memperpanjang proyeksi pendanaan hingga 2029. Ekspansi portofolio penyakit genetik yang menargetkan hati juga sedang berlangsung, dengan program baru yang direncanakan diumumkan pada paruh pertama 2026.
- Birkenstock (BIRK.US): Saham Birkenstock naik lebih dari 2% setelah perusahaan melaporkan pendapatan awal kuartal I fiskal 2026 sebesar €402 juta. Angka ini mencerminkan pertumbuhan 11,1% secara tahunan berdasarkan laporan, serta kenaikan 17,8% dalam basis mata uang konstan. Perusahaan dijadwalkan merilis laporan keuangan lengkap pada 12 Februari.
- UnitedHealth Group (UNH.US): Saham UnitedHealth Group turun hampir 2% setelah sebuah komite Senat menemukan bahwa perusahaan menggunakan “taktik agresif” untuk meningkatkan pembayaran federal dalam program Medicare Advantage. Perusahaan membantah sebagian dari tuduhan tersebut
