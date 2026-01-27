Pasar saham AS mencatatkan penguatan pada awal sesi perdagangan hari Selasa, seiring investor mulai memposisikan diri menjelang keputusan The Fed besok dan konferensi pers Jerome Powell. Risiko peristiwa tersebut berpotensi memicu reposisi pada indeks saham dan dolar AS. Dari sisi makro, rilis utama hari ini adalah indeks kepercayaan konsumen dari Conference Board, yang akan memberikan gambaran terbaru mengenai sentimen konsumen AS. Data pasar perumahan AS pagi ini kembali mengejutkan ke arah positif. Harga rumah naik 0,6% secara bulanan, jauh di atas ekspektasi 0,3% dan pembacaan sebelumnya 0,4%. Sementara itu, harga rumah di 20 wilayah metropolitan terbesar AS meningkat 1,4% secara tahunan, melampaui perkiraan 1,2% dan angka sebelumnya 1,3%. Selain itu, data perubahan ketenagakerjaan mingguan ADP tercatat sebesar 7,5 ribu pekerjaan, dibandingkan 8 ribu pada periode sebelumnya. Indeks US500 bergerak naik menuju area 7.000 poin, level yang sebelumnya memicu dua tekanan penurunan pada bulan Desember.



Saham UnitedHealth turun lebih dari 17%, namun sentimen pasar secara keseluruhan tetap ditopang oleh kekuatan saham Big Tech. Apple, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, dan Nvidia bergerak lebih tinggi, bersama saham-saham rantai pasok semikonduktor seperti Micron dan Lam Research, serta emiten keamanan siber Cloudflare.

Pasar saham AS hari ini menunjukkan selektivitas sektor yang sangat jelas, dengan sektor kesehatan menjadi sumber tekanan utama. Saham perusahaan asuransi kesehatan melemah setelah pemerintah AS mengusulkan agar pembayaran kepada penyedia Medicare swasta ditahan tetap datar tahun depan. Investor sebelumnya memperkirakan kenaikan di kisaran satu digit menengah, sehingga reaksi pasar berlangsung tajam. Saham Humana (HUM.US) turun sekitar 15%, UnitedHealth (UNH.US) anjlok 17%, dan CVS Health (CVS.US) melemah 13%. Memperburuk sentimen, UnitedHealth menyatakan bahwa perusahaan memperkirakan pendapatan akan turun pada 2026, yang akan menjadi kontraksi tahunan pertama dalam lebih dari tiga dekade.

Di sektor perangkat lunak perhotelan, saham Agilysys (AGYS.US) turun 12% setelah membukukan EPS yang disesuaikan untuk kuartal fiskal ketiga di bawah ekspektasi, mencerminkan penyesuaian valuasi yang lazim ketika hasil tidak membenarkan harga saham. Saham maskapai bergerak mixed: American Airlines (AAL.US) naik sekitar 3% setelah merilis hasil kuartal keempat, sementara JetBlue (JBLU.US) turun 3% setelah melaporkan kerugian yang lebih besar dari perkiraan, menegaskan tantangan dalam strategi naik kelas.

Di segmen AI dan infrastruktur cloud, saham CoreWeave (CRWV.US) naik 4%, melanjutkan reli hari Senin setelah Nvidia menanamkan investasi tambahan sebesar $2 miliar. Menyusul kabar tersebut, Deutsche Bank menaikkan rekomendasi saham ini menjadi Buy, sehingga mendukung sentimen di seluruh sektor infrastruktur AI.

Saham Sanmina (SANM.US) termasuk yang tertinggal, turun 8% setelah proyeksi pendapatan kuartal kedua berada di bawah konsensus. Di sektor logistik, United Parcel Service (UPS.US) naik 3% setelah memproyeksikan penjualan tahunan di atas ekspektasi Wall Street, sembari melanjutkan rencana untuk mengurangi volume paket dengan profitabilitas rendah dari jaringannya.

Di sektor otomotif, saham General Motors (GM.US) naik sekitar 4% setelah perusahaan memproyeksikan pertumbuhan laba hingga $2 miliar tahun ini serta mengisyaratkan dividen dan program buyback yang lebih tinggi. Di sektor pertahanan, saham Northrop Grumman (NOC.US) turun 1% setelah merilis panduan EPS yang disesuaikan untuk setahun penuh di bawah konsensus. Sementara itu, perusahaan kecil di sektor antariksa, Redwire (RDW.US), melonjak 15% setelah memenangkan kontrak yang terkait dengan program pertahanan rudal AS. Kontraktor pertahanan terbesar AS, RTX Corp. (RTX.US; sebelumnya Raytheon Corp), menguat sekitar 3% setelah melampaui ekspektasi EPS yang disesuaikan untuk kuartal keempat.

