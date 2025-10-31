Di AS, fokus utama akan tertuju pada pidato pejabat Fed (Logan, Bostic, Hammack), yang mungkin mengonfirmasi bahwa tidak ada pemotongan suku bunga yang direncanakan untuk pertemuan Desember.

Di Kanada, perhatian pasar tertuju pada PDB bulanan, yang diperkirakan sebesar 0,0%, dan tidak akan mempengaruhi keputusan Bank of Canada.

Di Eropa, investor akan fokus pada penjualan ritel di Jerman dan Swiss serta indikator inflasi dari Prancis, Italia, dan zona euro; publikasi CPI zona euro tidak mungkin mengubah kebijakan ECB.

Data Makroekonomi Utama dan Pidato Pimpinan The Fed Menjadi Sorotan

Pasar Eropa hari ini dipenuhi rilis data makro penting yang menjadi perhatian investor global — mulai dari penjualan ritel di Jerman dan Swiss, hingga indikator inflasi dari Prancis, Italia, dan seluruh zona euro. Namun, sorotan utama tertuju pada publikasi data CPI zona euro, meskipun hasilnya diperkirakan tidak akan memengaruhi kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB). ECB sebelumnya menegaskan bahwa siklus pelonggaran moneter telah berakhir, dan kini fokus pada pemantauan kondisi ekonomi alih-alih merespons fluktuasi inflasi jangka pendek dari target dua persen.

Selama sesi AS, perhatian akan beralih ke data GDP bulanan Kanada untuk Agustus, yang diperkirakan stagnan (0,0% dibandingkan 0,2% sebelumnya). Meskipun angka ini menunjukkan pelemahan ekonomi, Bank of Canada telah memangkas suku bunga ke batas bawah dan kini memberi sinyal bahwa siklus pelonggaran mungkin segera berakhir, sambil tetap membuka ruang untuk langkah tambahan jika kondisi ekonomi memburuk.

Investor juga akan mencermati serangkaian pidato dari pejabat Federal Reserve — menandai akhir masa blackout period menjelang akhir tahun. Pernyataan dari Lorie Logan (Dallas Fed), Raphael Bostic (Atlanta Fed), dan Beth Hammack (Cleveland Fed), yang dikenal dengan pandangan hawkish, dapat mengonfirmasi bahwa tidak ada rencana pemangkasan suku bunga pada pertemuan Desember mendatang. Nada kebijakan yang lebih ketat dapat memperkuat dolar AS dan menekan aset berisiko, sementara komentar yang lebih seimbang bisa menenangkan pasar menjelang akhir pekan.

Kalender Ekonomi Hari Ini (Waktu CET):

08:00 – Jerman

Harga Impor (m/m): 0,2% (perkiraan -0,2%; sebelumnya -0,5%)



Harga Impor (y/y): -1% (perkiraan -1,5%)



Penjualan Ritel (m/m): 0,2% (sebelumnya -0,2%)



Penjualan Ritel (y/y): 1,9% (sebelumnya 1,8%)



08:00 – Turki

Neraca Perdagangan: -6,9 miliar USD (sebelumnya -4,21 miliar)



08:00 – Inggris

Indeks Harga Rumah (Nationwide, m/m): 0,3% (perkiraan 0,0%)



08:30 – Swiss

Penjualan Ritel (m/m): perkiraan 0,2% (sebelumnya -0,2%)



08:45 – Prancis

Inflasi Konsumen (CPI, m/m): perkiraan 0,1% (sebelumnya -1%)



Inflasi (HICP, y/y): perkiraan 1,0% (sebelumnya 1,1%)



10:00 – Polandia

Inflasi Awal (CPI, m/m): perkiraan 0,4%; (y/y): 2,9%



11:00 – Zona Euro

Inflasi Awal (HICP, y/y): perkiraan 2,1%; sebelumnya 2,2%



Core HICP (y/y): perkiraan 2,3%; sebelumnya 2,4%



13:30 – Kanada

GDP Bulanan (Agustus): perkiraan 0,0%; sebelumnya 0,2%



14:30 – AS

Pidato Presiden Fed Dallas, Lorie Logan



14:45 – AS

Indeks PMI Chicago (Oktober): perkiraan 42,3; sebelumnya 40,6



17:00 – AS

Pidato Presiden Fed Atlanta, Raphael Bostic



Pidato Presiden Fed Cleveland, Beth Hammack



18:00 – AS

Rig Count (Minyak): aktual 420

Kalender Perusahaan (Pra-Sesi Wall Street):