Read more
OPI.US

OPI.US - Stock CFDs

Office Properties Income Trust CFD
Open account
MOST POPULAR

No results match ""

Try our full list of available instruments

Go to instruments page
Past performance is not necessarily indicative of future results, and any person acting on this information does so entirely at their own risk.
Download free app
Latest news

Keep your finger on the pulse with our latest news

See more news
ABOUT INSTRUMENT

Trade OPI.US CFD

Instrument, which price is based on the market value of Office Properties Income Trust CFD (reference market: organised market)
20%
1:5
0 USD
15:30 - 22:00
50 USD
TOP INSTRUMENTS

Check out more instruments

All STC CFD

Have all your trades always at hand

With award-winning and easy to use XTB trading app

Latest news

Keep your finger on the pulse with our latest news

Daily Summary: Growth on most markets, Precious...

8 October 2025

BREAKING: EURUSD Slightly lower on FOMC minutes!...

8 October 2025

UBS raises Micron’s price target. Shares...

8 October 2025
See more news
GET ACCESS

How to trade STC CFDs with XTB?

1. Open an account

Complete the form and send relevant documents - all without unnecessary formalities.

2. Make a deposit

Choose a deposit method convenient for you from a range of available ones, including instant and free payments.

3. Start trading

Choose from 20+ CFD commodities and 11000+ other instruments.

Enter the market

1. Download the app

Visit your mobile store and download our app completely for free

2. Open an account

Complete the form and send relevant documents - all without unnecessary formalities.

3. Make a deposit and start trading

Choose a deposit method convenient for you from a range of available ones, including instant and free payments.

Make a first step
WHY XTB

Why trade at XTB?

Innovative Platform

We are constantly working on the development of our proprietary and award-winning trading platform to make sure it suits all your needs. Available in both desktop and mobile versions.

Regulation

We are part of the group that is one of the largest stock echange-listed brokers in the world, regulated by several reputable supervisory authorities. It is also worth noting that XTB clients’ funds are being kept in segregated accounts, which means that they are separated from the company’s funds.

Multilingual and highly qualified Customer Support

Our support team is ready to help you 24 hours a day, from Monday to Friday.

TOP INSTRUMENTS

Check out more instruments

All STC CFD
Education

Explore extensive Knowledge base

REIT ETF & Stock - How to Invest in Property

9 minute(s) Guides

Betting Against the Market - How to Make Money in Falling Markets?

7 minute(s) Investire

Best Companies to Invest In & Stocks to Buy – How to Choose?

7 minute(s) Investire
View articles
FAQ

Do you have any questions?

CFD stock trading and traditional stock trading have some key differences. In traditional stock trading, the investor owns the stock. In CFD trading investors enter into a contract with the broker to pay or receive the difference in price based on the direction of their trade. CFD trading also allows investors to short sell stocks, meaning they can profit from falling prices, which is not possible with traditional stock trading. However, it should be remembered that investing in stock CFDs is more risky than investing in traditional stocks.

Leverage is a feature in CFD stock trading that allows investors to conclude transactions for amounts much higher than the capital actually invested. It multiplies the purchasing power of the capital deposited in the Margin, allowing to enter into transactions exceeding the value of the deposit. It can potentially increase the returns on an investment, but it can also increase the risk of loss if the investment does not perform as expected.

Join over 1 700 000 XTB Group Clients from around the world

Start trading Download the app Download the app
The financial instruments we offer, especially CFDs, can be highly risky. Fractional Shares (FS) is an acquired from XTB fiduciary right to fractional parts of stocks and ETFs. FS are not a separate financial instrument. The limited corporate rights are associated with FS.
This page was not created for investors residing in Brazil. This brokerage is not authorized by the Comissão de Valores Mobiliários (CVM) or the Brazilian Central Bank (BCB). The content of this page should not be characterized as an investment offer in Brazil or for investors residing in that country.
Losses can exceed deposits