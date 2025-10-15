Abbott non segnala sorprese nel terzo trimestre, ma i rischi tariffari e le previsioni al ribasso trascinano il prezzo delle azioni al ribasso💡

Abbott (ABT.US) ha pubblicato un solido rapporto per il terzo trimestre del 2025, presentando risultati in linea con le aspettative di mercato, sebbene il contesto attorno all’azienda sia stato caratterizzato da tensioni legate alla minaccia di nuovi dazi commerciali imposti dall’amministrazione Trump.

Nel terzo trimestre, Abbott ha registrato un utile per azione (EPS) rettificato di 1,30 dollari e ricavi pari a 11,4 miliardi di dollari, entrambi in linea con il consenso degli analisti. La crescita organica delle vendite è stata del 5,5% su base annua, mentre il segmento dei dispositivi medici ha mostrato un incremento del 15%. L’azienda ha fornito una previsione annuale mista per l’EPS compresa tra 5,12 e 5,18 dollari (attese 5,15; il limite superiore, precedentemente fissato a 5,20, è stato rivisto al ribasso) e prevede una crescita organica delle vendite per il 2025 tra il 7,5% e l’8% (escludendo i test COVID-19; attese 7,74%).

Nonostante i risultati in linea con le previsioni, i timori relativi a potenziali dazi statunitensi sui dispositivi medici hanno pesato sul titolo, che è sceso di oltre il 4% prima dell’apertura della seduta di Wall Street. Allo stesso tempo, Abbott continua a investire negli Stati Uniti, ampliando la produzione e adattandosi alle nuove sfide normative.

Abbott Q3 2025: utili, vendite e previsioni. Fonte: XTB