Fine di Zillow? Google entra in un altro mercato.

Zillow Group è un'azienda che gestisce un ampio servizio per la vendita immobiliare e servizi correlati. Il portafoglio di servizi della società è piuttosto vasto, includendo intermediazione immobiliare, valutazioni, analisi della solvibilità e supporto completo per inserzionisti e appaltatori. La compagnia è stata una dei principali beneficiari della speculazione nel mercato immobiliare nel 2020.

Tuttavia, l’azienda ha perso oltre il 55% rispetto al massimo storico, e solo nella sessione odierna è scesa del 10%. Il mercato immobiliare negli USA si sta raffreddando da diversi trimestri, influenzando le valutazioni delle aziende collegate. Il calo odierno, però, è legato all’emergere di nuova concorrenza.

In condizioni normali, tentare di scalzare Zillow dalla posizione di leader sarebbe molto difficile, a causa della sua quota di mercato, del brand e dell’effetto scala. Tuttavia, la nicchia in cui Zillow opera si è trovata nel mirino del peggior possibile avversario: Google. Alphabet ha annunciato di testare una propria piattaforma per la vendita e la ricerca di immobili, che, secondo la descrizione delle funzionalità e del funzionamento, rappresenta una concorrenza diretta per Zillow.

Il servizio non ha ancora un nome, ma la minaccia è già enorme. Considerando il record di successi di Google sul mercato, tutto indica che resterà inarrestabile. In questo caso, la potenziale vittima sarà Zillow. Google ha accesso a dati, infrastrutture, capitale e talenti che superano le capacità di Zillow di diversi ordini di grandezza.

Se Zillow non intraprende una riforma radicale del proprio modello di business per allinearsi alle ambizioni di Google, o se Google non decidesse di abbandonare questo mercato, potrebbe essere l’inizio della fine per la piattaforma.

Z.US (D1)

Fonte: xStation5