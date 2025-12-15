Fine di Zillow? Google entra in un altro mercato.

Zillow Group è un'azienda che gestisce un ampio servizio per la vendita immobiliare e servizi correlati. Il portafoglio di servizi della società è piuttosto vasto, includendo intermediazione immobiliare, valutazioni, analisi della solvibilità e supporto completo per inserzionisti e appaltatori. La compagnia è stata una dei principali beneficiari della speculazione nel mercato immobiliare nel 2020.
Tuttavia, l’azienda ha perso oltre il 55% rispetto al massimo storico, e solo nella sessione odierna è scesa del 10%. Il mercato immobiliare negli USA si sta raffreddando da diversi trimestri, influenzando le valutazioni delle aziende collegate. Il calo odierno, però, è legato all’emergere di nuova concorrenza.
In condizioni normali, tentare di scalzare Zillow dalla posizione di leader sarebbe molto difficile, a causa della sua quota di mercato, del brand e dell’effetto scala. Tuttavia, la nicchia in cui Zillow opera si è trovata nel mirino del peggior possibile avversario: Google. Alphabet ha annunciato di testare una propria piattaforma per la vendita e la ricerca di immobili, che, secondo la descrizione delle funzionalità e del funzionamento, rappresenta una concorrenza diretta per Zillow.
Il servizio non ha ancora un nome, ma la minaccia è già enorme. Considerando il record di successi di Google sul mercato, tutto indica che resterà inarrestabile. In questo caso, la potenziale vittima sarà Zillow. Google ha accesso a dati, infrastrutture, capitale e talenti che superano le capacità di Zillow di diversi ordini di grandezza.
Se Zillow non intraprende una riforma radicale del proprio modello di business per allinearsi alle ambizioni di Google, o se Google non decidesse di abbandonare questo mercato, potrebbe essere l’inizio della fine per la piattaforma.
Z.US (D1)
Fonte: xStation5
🍫Il cacao si ritira dal picco mensile
US OPEN: Lieve ottimismo all'inizio della settimana
Sanofi sotto pressione dopo il ritardo della FDA e il fallimento delle sperimentazioni
Bitcoin scivola di nuovo sotto i 90.000 dollari🚩
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.