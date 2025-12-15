US OPEN: Lieve ottimismo all'inizio della settimana

Punti chiave Strategia degli USA e di Nvidia sfruttata dalla Cina

Grandi ordini di H200

Intel acquista una start-up nel settore AI

I creatori del robot aspirapolvere Romba dichiarano bancarotta

I minatori d’oro beneficiano dei prezzi più alti

La prima sessione della settimana a Wall Street apre con un sentiment moderatamente positivo. Tutti i contratti sui principali indici della borsa americana registrano incrementi intorno allo 0,4%. Nvidia e la Cina sono ancora una volta al centro dell’attenzione. Durante le trattative di venerdì, la delegazione cinese avrebbe indicato agli USA che i chip Nvidia non sono la carta di trattativa che gli Stati Uniti pensano. Secondo fonti di Bloomberg Tech, i cinesi preferiscono continuare a investire nei propri prodotti piuttosto che affidarsi a soluzioni già pronte che gli USA potrebbero usare contro di loro alla minima occasione. Dati macroeconomici:

L’indice NY Empire ha mostrato un calo di -3,9, ben al di sotto delle aspettative di 9,6.

Nel corso della giornata, gli investitori potranno seguire gli interventi dei membri del FOMC - Williams e Miran. US100 (D1) Fonte: xStation5

La valutazione sul grafico dell’indice tecnologico continua la realizzazione della formazione RGR (spalla-testa-spalla). La sessione odierna rappresenta un ulteriore tentativo di negare la formazione. Il livello chiave per i compratori è 26.000 e FIBO 23,6. Questi livelli devono essere superati per negare la formazione. Allo stesso tempo, i venditori devono portare il prezzo almeno intorno al livello del neckline di circa 24.200 per avere speranza nella realizzazione della formazione. Notizie aziendali: Adobe (ADB.US) – Una società di investimento ha emesso una serie di raccomandazioni negative per le aziende di servizi IT, inclusa Adobe, che oggi perde circa l’1%.

Immunome (IMNM.US) – La società biotecnologica ha pubblicato risultati positivi dei trial clinici per uno dei suoi potenziali prodotti. La valutazione sta salendo di oltre il 20%.

IRobot (IRBT.US) – Il produttore di robot, incluso l’iconico “Roomba,” annuncia bancarotta. Le valutazioni crollano di circa il 70%.

Anglogold (AU.US) – I produttori di oro continuano a registrare aumenti di valutazione sulla scia della domanda di metalli preziosi. La società cresce di oltre il 2%.

Texas Instruments (TXN.US) – La società specializzata nella produzione di semiconduttori speciali ed elettronica analogica perde circa il 2%. Il calo è causato da una raccomandazione negativa di una banca d’investimento, che indica una bassa attrattività dell’azienda nel contesto della domanda generata dall’AI.

Nvidia (NVDA.US) – Il produttore di software e componenti per AI recupera parte delle valutazioni perse a causa del fallimento delle trattative di venerdì. Diverse aziende cinesi hanno effettuato grandi ordini per versioni di esportazione dei chip H20, ovvero H200. La valutazione di Nvidia sale di circa l’1%, anche se la transazione è ancora in attesa di accettazione da parte cinese.

Intel (INTC.US) – Il produttore di processori ha acquistato la startup AI SambaNova System per 1,6 miliardi di dollari. Il prezzo delle azioni aumenta di circa l’1%.

