Alphabet e Tesla in vista dei risultati trimestrali: i giganti tech scuoteranno Wall Street?

Alphabet verso i risultati: gli investimenti record nell'AI stanno finalmente dando i loro frutti?

Alphabet pubblicherà i risultati del secondo trimestre dopo la chiusura di Wall Street di mercoledì. Sebbene la società abbia costantemente superato le aspettative sugli utili negli ultimi trimesi, l'attenzione degli investitori è ora concentrata soprattutto sulla crescita di Google Cloud, sulla monetizzazione dell'intelligenza artificiale e sui commenti del management riguardo agli investimenti record nelle infrastrutture AI. La domanda chiave è se il più grande piano di investimenti della storia di Alphabet stia iniziando a tradursi in una maggiore redditività e in una crescita più rapida dei ricavi.

Le principali aspettative prima della pubblicazione dei risultati

Wall Street si aspetta un utile per azione (EPS) di circa 2,9-3,0 dollari e ricavi compresi tra 101 e 117 miliardi di dollari (a seconda delle stime considerate), pari a una crescita annua di circa il 24%.

Alphabet ha superato le stime sull'EPS in ciascuno degli ultimi otto trimestri e ha mancato le aspettative sui ricavi una sola volta nello stesso periodo.

Google Cloud continua a essere il principale motore di crescita del gruppo: gli analisti prevedono ricavi per circa 22,8 miliardi di dollari e una crescita annua vicina al 67%.

Gli investitori osserveranno con attenzione se il CAPEX trimestrale ha raggiunto circa 45 miliardi di dollari e se il management confermerà il piano di investimenti nell'AI per il 2026, compreso tra 180 e 190 miliardi di dollari.

Nell'ultimo trimestre il free cash flow è diminuito del 47% su base annua a causa degli investimenti record nell'AI. Il mercato cercherà quindi segnali che dimostrino come queste spese stiano iniziando a generare ritorni più elevati.

I ricavi pubblicitari di YouTube sono attesi a 10,8 miliardi di dollari (+9,8% su base annua), mentre Google Search & Other dovrebbe registrare ricavi per circa 63,5 miliardi di dollari (+17,3%).

Bank of America ha rivisto al rialzo la stima di crescita di Google Cloud al 70% confermando il rating Buy, mentre Wells Fargo, Wolfe Research e BMO Capital hanno aumentato i rispettivi target price a 438, 460 e 455 dollari.

Google Cloud deve dimostrare che gli investimenti nell'AI stanno dando risultati

Google Cloud sarà probabilmente il tema centrale della trimestrale. Nel trimestre precedente i ricavi della divisione sono aumentati del 63% su base annua, raggiungendo i 20 miliardi di dollari, mentre il margine operativo è salito al 32,9% dal 17,8% di un anno prima: la crescita più rapida degli ultimi anni e nettamente superiore alle aspettative del mercato.

Gli analisti prevedono ora ricavi per circa 22,8 miliardi di dollari, che implicherebbero un'ulteriore crescita del 67% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Oltre ai tassi di crescita, gli investitori vorranno verificare se il business del cloud sta generando una redditività sufficiente a giustificare gli investimenti senza precedenti nelle infrastrutture AI.

CAPEX record e Gemini sotto i riflettori

Alphabet ha aumentato le previsioni di spesa in conto capitale (CAPEX) per il 2026 a 180-190 miliardi di dollari e si stima abbia investito circa 45 miliardi di dollari nel secondo trimestre per infrastrutture AI e data center.

L'azienda ha inoltre ampliato la diffusione di Gemini attraverso partnership con Accenture e Cognizant, proseguendo parallelamente lo sviluppo del proprio hardware dedicato all'intelligenza artificiale, tra cui la TPU di nuova generazione Ironwood e il nuovo acceleratore AI Frozen v2.

Gli investitori seguiranno con particolare attenzione i commenti del management sulla disponibilità di Ironwood, sulla domanda per Gemini Enterprise e sull'impatto dell'aumento dei costi hardware sui futuri piani di investimento. Potrebbe inoltre essere affrontato il tema del ritardo nel rilascio di Gemini Pro 3.5, anche se molti analisti ritengono che ciò avrà un impatto limitato sui risultati finanziari di breve periodo.

La pubblicità continua a finanziare l'espansione dell'AI

Nonostante gli ingenti investimenti nell'intelligenza artificiale, la pubblicità rimane la principale fonte di ricavi di Alphabet. Nell'ultimo trimestre i ricavi di Google Search & Other sono aumentati del 19%, raggiungendo i 60,4 miliardi di dollari, dimostrando che il business della ricerca continua a essere solido nonostante la crescente diffusione dei chatbot AI e delle AI Overviews.

Wall Street prevede attualmente:

Ricavi da Google Advertising pari a 81,68 miliardi di dollari (+14,5% su base annua).

Ricavi di Google Search & Other pari a 63,54 miliardi di dollari (+17,3%).

Ricavi pubblicitari di YouTube pari a 10,76 miliardi di dollari (+9,8%).

Ricavi di Google Network pari a 7,08 miliardi di dollari (-3,8%).

Oltre ai dati principali, gli investitori analizzeranno attentamente se le funzionalità AI integrate in Google Search stanno migliorando la monetizzazione della pubblicità oppure rappresentano semplicemente una costosa strategia difensiva per contrastare la crescente concorrenza di OpenAI e Anthropic. La risposta a questa domanda potrebbe essere il principale fattore in grado di influenzare la reazione del titolo dopo la pubblicazione dei risultati.

Alphabet (grafico D1)

Le azioni Alphabet sono attualmente scambiate a circa il 10% sotto i massimi storici, nonostante la società continui a registrare risultati finanziari record.