Alphabet entra nell'élite: capitalizzazione di mercato di 3 trilioni di dollari

Il 15 settembre 2025, Alphabet, la società madre di Google, ha superato per la prima volta nella sua storia una capitalizzazione di mercato di 3 trilioni di dollari, diventando la terza azienda tecnologica a raggiungere questo traguardo, insieme ad Apple e Microsoft. Questo risultato non rappresenta solo un simbolo del successo di mercato, ma riflette anche la fiducia degli investitori nella direzione strategica della società, in particolare nei settori dell’intelligenza artificiale, dell’infrastruttura cloud e dei servizi digitali.
Uno dei principali fattori alla base di questa forte crescita è stata una sentenza di un tribunale statunitense che ha escluso la possibilità di una divisione forzata di Alphabet in entità più piccole, scenario che avrebbe coinvolto prodotti come il browser Chrome e il sistema operativo Android. Questa decisione è stata interpretata come un segnale di stabilità per gli investitori, consentendo all’azienda di proseguire la propria espansione senza il rischio di compromettere l’integrità del suo ecosistema tecnologico.
Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischiApri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile
Il secondo pilastro di questa valutazione record risiede nelle prestazioni finanziarie trimestrali in costante miglioramento di Alphabet e nello sviluppo rapido di servizi basati sull’IA. Un driver particolarmente importante è stato il continuo avanzamento del modello linguistico Gemini, sempre più considerato un’alternativa concreta a ChatGPT. Alphabet ha integrato con successo Gemini nei suoi prodotti e servizi principali, inclusi il motore di ricerca, la suite di produttività Workspace, le piattaforme pubblicitarie e le soluzioni cloud.
Tra l’inizio del 2023 e il secondo trimestre del 2025, i ricavi di Alphabet sono aumentati da circa 70 miliardi di dollari a oltre 95 miliardi di dollari. Nello stesso periodo, l’utile netto è cresciuto da poco meno di 20 miliardi di dollari a quasi 35 miliardi nel primo trimestre del 2025, segnando un risultato record per l’azienda. Nel secondo trimestre, l’utile netto è rimasto solido, attestandosi intorno ai 30 miliardi di dollari. La società ha inoltre registrato un aumento costante della redditività.
Il margine operativo ha superato il 30% alla fine del 2023 e si è mantenuto intorno al 34–35% nel 2025. Ancora più significativo è stato il margine di profitto netto, che ha raggiunto quasi il 38% nel primo trimestre del 2025, indicando che Alphabet è stata in grado di trasformare quasi quattro dollari su dieci di ricavi in utile puro.
I dati a lungo termine confermano la sostenibilità di questo miglioramento. In particolare, l’azienda mantiene un’elevata efficienza del capitale, con un rapporto EV/EBITDA di 21,15 e un costo del capitale relativamente basso (WACC), che negli ultimi trimestri si è stabilizzato sotto il 10%. In pratica, ciò significa che Alphabet sta generando profitti sempre più elevati con un rischio di investimento relativamente contenuto—un fattore fondamentale per gli investitori istituzionali e a lungo termine.
L’azienda offre inoltre ritorni eccezionalmente solidi agli azionisti. Dall’inizio del 2020, il ritorno cumulativo di Alphabet ha superato il 250%, collocandosi a un livello paragonabile a Microsoft e Apple. Tutte e tre le società hanno nettamente sovraperformato l’indice Nasdaq 100, che nello stesso periodo è cresciuto di poco oltre il 150%. Ciò dimostra che Alphabet non solo tiene il passo con i concorrenti, ma sta anche consolidando costantemente la propria posizione come uno dei principali beneficiari della trasformazione digitale.
In questo contesto, è però importante sottolineare che Alphabet non è attualmente la più grande azienda tecnologica al mondo. Questo titolo appartiene ora a Nvidia, la cui capitalizzazione di mercato ha superato i 4 trilioni di dollari. Fornitore di infrastrutture critiche per i modelli di intelligenza artificiale—incluse GPU e soluzioni per data center—Nvidia è diventata un pilastro della nuova rivoluzione digitale. La sua traiettoria di crescita la pone come principale sfidante dei leader di mercato precedenti. Sebbene Alphabet rimanga un attore di rilievo, deve ora confrontarsi con il crescente predominio di Nvidia nella corsa alla leadership nell’IA.
In definitiva, il successo di Alphabet non è semplicemente il frutto di un entusiasmo temporaneo del mercato, ma il risultato di un processo di trasformazione a lungo termine. L’azienda si è evoluta da motore di ricerca a piattaforma tecnologica multidimensionale, comprendente intelligenza artificiale, cloud computing, sistemi mobili, media digitali, soluzioni per imprese e consumatori, nonché progetti futuristici come veicoli autonomi e calcolo quantistico. Se riuscirà a mantenere l’attuale ritmo di innovazione e a gestire efficacemente le sfide normative e la concorrenza nell’IA, Alphabet è ben posizionata per rimanere un pilastro dell’economia digitale per il prossimo decennio.
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.