Alphabet entra nell'élite: capitalizzazione di mercato di 3 trilioni di dollari

Il 15 settembre 2025, Alphabet, la società madre di Google, ha superato per la prima volta nella sua storia una capitalizzazione di mercato di 3 trilioni di dollari, diventando la terza azienda tecnologica a raggiungere questo traguardo, insieme ad Apple e Microsoft. Questo risultato non rappresenta solo un simbolo del successo di mercato, ma riflette anche la fiducia degli investitori nella direzione strategica della società, in particolare nei settori dell’intelligenza artificiale, dell’infrastruttura cloud e dei servizi digitali.

Uno dei principali fattori alla base di questa forte crescita è stata una sentenza di un tribunale statunitense che ha escluso la possibilità di una divisione forzata di Alphabet in entità più piccole, scenario che avrebbe coinvolto prodotti come il browser Chrome e il sistema operativo Android. Questa decisione è stata interpretata come un segnale di stabilità per gli investitori, consentendo all’azienda di proseguire la propria espansione senza il rischio di compromettere l’integrità del suo ecosistema tecnologico.

Il secondo pilastro di questa valutazione record risiede nelle prestazioni finanziarie trimestrali in costante miglioramento di Alphabet e nello sviluppo rapido di servizi basati sull’IA. Un driver particolarmente importante è stato il continuo avanzamento del modello linguistico Gemini, sempre più considerato un’alternativa concreta a ChatGPT. Alphabet ha integrato con successo Gemini nei suoi prodotti e servizi principali, inclusi il motore di ricerca, la suite di produttività Workspace, le piattaforme pubblicitarie e le soluzioni cloud.

Tra l’inizio del 2023 e il secondo trimestre del 2025, i ricavi di Alphabet sono aumentati da circa 70 miliardi di dollari a oltre 95 miliardi di dollari. Nello stesso periodo, l’utile netto è cresciuto da poco meno di 20 miliardi di dollari a quasi 35 miliardi nel primo trimestre del 2025, segnando un risultato record per l’azienda. Nel secondo trimestre, l’utile netto è rimasto solido, attestandosi intorno ai 30 miliardi di dollari. La società ha inoltre registrato un aumento costante della redditività.

Il margine operativo ha superato il 30% alla fine del 2023 e si è mantenuto intorno al 34–35% nel 2025. Ancora più significativo è stato il margine di profitto netto, che ha raggiunto quasi il 38% nel primo trimestre del 2025, indicando che Alphabet è stata in grado di trasformare quasi quattro dollari su dieci di ricavi in utile puro.

I dati a lungo termine confermano la sostenibilità di questo miglioramento. In particolare, l’azienda mantiene un’elevata efficienza del capitale, con un rapporto EV/EBITDA di 21,15 e un costo del capitale relativamente basso (WACC), che negli ultimi trimestri si è stabilizzato sotto il 10%. In pratica, ciò significa che Alphabet sta generando profitti sempre più elevati con un rischio di investimento relativamente contenuto—un fattore fondamentale per gli investitori istituzionali e a lungo termine.

L’azienda offre inoltre ritorni eccezionalmente solidi agli azionisti. Dall’inizio del 2020, il ritorno cumulativo di Alphabet ha superato il 250%, collocandosi a un livello paragonabile a Microsoft e Apple. Tutte e tre le società hanno nettamente sovraperformato l’indice Nasdaq 100, che nello stesso periodo è cresciuto di poco oltre il 150%. Ciò dimostra che Alphabet non solo tiene il passo con i concorrenti, ma sta anche consolidando costantemente la propria posizione come uno dei principali beneficiari della trasformazione digitale.

In questo contesto, è però importante sottolineare che Alphabet non è attualmente la più grande azienda tecnologica al mondo. Questo titolo appartiene ora a Nvidia, la cui capitalizzazione di mercato ha superato i 4 trilioni di dollari. Fornitore di infrastrutture critiche per i modelli di intelligenza artificiale—incluse GPU e soluzioni per data center—Nvidia è diventata un pilastro della nuova rivoluzione digitale. La sua traiettoria di crescita la pone come principale sfidante dei leader di mercato precedenti. Sebbene Alphabet rimanga un attore di rilievo, deve ora confrontarsi con il crescente predominio di Nvidia nella corsa alla leadership nell’IA.

In definitiva, il successo di Alphabet non è semplicemente il frutto di un entusiasmo temporaneo del mercato, ma il risultato di un processo di trasformazione a lungo termine. L’azienda si è evoluta da motore di ricerca a piattaforma tecnologica multidimensionale, comprendente intelligenza artificiale, cloud computing, sistemi mobili, media digitali, soluzioni per imprese e consumatori, nonché progetti futuristici come veicoli autonomi e calcolo quantistico. Se riuscirà a mantenere l’attuale ritmo di innovazione e a gestire efficacemente le sfide normative e la concorrenza nell’IA, Alphabet è ben posizionata per rimanere un pilastro dell’economia digitale per il prossimo decennio.