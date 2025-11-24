Alphabet ha appena vinto la gara dell'intelligenza artificiale?

Il lancio dell’ultimo modello di intelligenza artificiale di Google, Gemini 3, ha ricevuto una risposta molto positiva dal mercato, riflessa nell’aumento del prezzo delle azioni di Alphabet il giorno del rilascio. Il modello si distingue per la capacità di fornire risposte più complesse e precise con un numero ridotto di richieste da parte dell’utente, migliorando significativamente l’efficienza delle interazioni con il sistema AI. Gemini 3 è altamente scalabile e si integra direttamente con i servizi Google, incluso Search, raggiungendo potenzialmente centinaia di milioni di utenti al mese. Una diffusione così ampia conferisce ad Alphabet un reale vantaggio nella raccolta dati e nell’ottimizzazione dei modelli AI, mentre il rapido deployment di nuove funzionalità nell’ecosistema dell’azienda rafforza la sua competitività nel settore dell’intelligenza artificiale.
Gli esperti osservano che Gemini 3 potrebbe essere addestrato esclusivamente sui processori TPU di proprietà di Google, rappresentando un cambiamento significativo rispetto alla prassi comune del settore, che utilizza GPU Nvidia. L’addestramento dei modelli su processori proprietari offre ad Alphabet un vantaggio strategico, consentendo un maggiore controllo sui costi, sulla disponibilità dell’hardware e sull’indipendenza dai fornitori esterni. Questo approccio permette un uso più efficiente dell’infrastruttura, riduce i costi di addestramento e di inferenza e aumenta la prevedibilità nei tempi di sviluppo dei modelli AI. L’integrazione completa di hardware, software e processi di addestramento dimostra che l’azienda sta costruendo un ecosistema computazionale autosufficiente, che potrebbe rimodellare le dinamiche competitive del settore.
Secondo gli analisti, l’ecosistema completo di Alphabet, che include hardware proprietario, infrastruttura cloud e integrazione con prodotti consumer e enterprise, conferisce all’azienda un significativo vantaggio tecnologico e consente una commercializzazione efficace delle tecnologie AI. Gemini 3 è un componente strategico che potrebbe rafforzare la posizione di Alphabet nel mercato dell’intelligenza artificiale e ridurre il divario con i concorrenti. Allo stesso tempo, rimangono sfide importanti, tra cui l’aumento dei costi di investimento in AI, potenziali bolle speculative nel settore e pressioni regolatorie, tutti fattori che potrebbero influenzare il ritmo dello sviluppo futuro. La competizione nei modelli linguistici di grandi dimensioni e nell’AI multimodale continua a essere un elemento critico che plasma il mercato.
In sintesi, Gemini 3 rafforza in modo significativo la posizione di Alphabet come attore chiave nell’intelligenza artificiale, e la possibilità di addestrare il modello sui processori TPU proprietari conferisce all’azienda un vantaggio strategico in termini di costi, tecnologia e operatività. Tuttavia, è ancora difficile affermare con certezza che Alphabet abbia raggiunto il dominio assoluto nella corsa all’AI. Il successo tecnologico e di mercato è evidente e fornisce una solida base per ulteriori crescite, ma il futuro resta caratterizzato da rischi e sfide variabili che determineranno la posizione finale dell’azienda sul mercato.
Vale inoltre la pena sottolineare che il rendimento azionario di Alphabet da inizio anno supera significativamente quello di concorrenti come Microsoft e Amazon, oltre ai principali benchmark di mercato, tra cui S&P 500 e Nasdaq 100, riflettendo la crescente fiducia degli investitori nella posizione strategica dell’azienda nel campo dell’intelligenza artificiale.
