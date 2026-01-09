DE40: Il DAX attende il rapporto NFP degli Stati Uniti📌Rheinmetall e Porsche guidano i guadagni

Il DAX tedesco sta registrando oggi una sessione più debole ma molto tranquilla. Il settore finanziario è sotto pressione relativa, mentre il comparto auto è solido, così come Rheinmetall (RHM.DE), che sta salendo dopo il colpo notturno della Russia alle infrastrutture energetiche ucraine. Altrove in Europa, il CAC 40 e il FTSE 100 sono in rialzo di circa lo 0,7%, mentre anche il WIG20 polacco guadagna intorno allo 0,7%. Da notare che l’indice ha reagito poco ai resoconti secondo cui Mosca avrebbe utilizzato un missile balistico a raggio intermedio Oreshnik (IRBM) a poche decine di chilometri dal confine polacco. Il missile avrebbe colpito un sito di stoccaggio sotterraneo del gas, causando potenziali interruzioni di riscaldamento ed elettricità nell’Ucraina occidentale. L’ultima ondata di attacchi russi suggerisce che Mosca intenda ancora perseguire un risultato sul campo di battaglia, nonostante le crescenti perdite di personale. Ieri il Cremlino ha rifiutato i termini di un accordo negoziato dalla cosiddetta “Coalizione dei Volenterosi” con il Presidente ucraino Zelensky. Di conseguenza, il settore della difesa europeo ha trovato nuovo impulso per guadagni oggi. In Europa, l’attenzione degli investitori è ora rivolta al rapporto statunitense sulle Non-Farm Payrolls, atteso alle 12:30 GMT, e a una decisione della corte statunitense sui dazi commerciali. La sentenza della Corte Suprema potrebbe arrivare intorno alle 16:00. Il consenso di mercato suggerisce che, anche se la Corte non dovesse invalidare i ricavi derivanti dai dazi esistenti, potrebbe comunque stringere il quadro giuridico rendendo più difficile per le future amministrazioni statunitensi utilizzare la politica commerciale nello stesso modo. DE40 (intervallo H1) Fonte: xStation5 Fonte: Bloomberg Finance L.P Fonte: Bloomberg Finance L.P Hannover Re declassata da Morgan Stanley

Morgan Stanley ha declassato Hannover Re a Equal Weight e ha fissato un prezzo obiettivo di 270 €, implicando un potenziale rialzo di circa il 10% rispetto ai livelli attuali. Nonostante il target suggerisca un possibile upside, il titolo è in forte calo oggi e il sentiment sull’intero settore finanziario tedesco rimane generalmente cauto. Fonte: xStation5 Rheinmetall: il momentum ritorna, ma si forma un potenziale pattern ribassista

Rheinmetall ha avviato una nuova fase di rialzo, ma il grafico sta anche iniziando a delineare una possibile formazione testa e spalle ribassista, che potrebbe diventare significativa se il movimento attuale dovesse perdere slancio. Fonte: xStation5 Porsche sale nonostante il declassamento di Barclays Le azioni Porsche AG sono in rialzo nonostante Barclays abbia declassato il titolo da Equal Weight a Underweight e ridotto il prezzo obiettivo da 42,50 € a 40 €. Barclays sostiene che il problema principale sia la valutazione. Attualmente Porsche quota a un P/E superiore a 20x sulle stime 2026, mentre BMW e Mercedes-Benz, che puntano anch’esse a margini di circa il 10% nel medio termine, vengono scambiate a valutazioni significativamente inferiori. La banca evidenzia inoltre un rischio legato ai volumi. Secondo Barclays, il ciclo di aggiornamento dei modelli inizierà a supportare in modo significativo le vendite solo tra 2 e 4 anni, creando un “vuoto di prodotto” in un momento delicato del ciclo. La banca sottolinea che i principali nuovi SUV ICE/PHEV non sono previsti prima del 2027/28 (segmento medio), mentre un altro SUV premium ICE potrebbe arrivare solo nel 2028/29, un arco temporale lungo in un contesto di domanda in raffreddamento. Barclays ritiene che le aspettative di mercato sui volumi 2027 possano essere troppo ottimistiche, soprattutto considerando la prevista eliminazione della Macan ICE nel 2027 (simile alla fine della serie 718 nel 2026). La banca mette inoltre in dubbio la possibilità che Porsche possa realisticamente raggiungere il nuovo obiettivo di margine medio-termine del 10–15%, suggerendo che raggiungere questo livello prima del 2028 potrebbe essere improbabile. Barclays elenca numerosi venti contrari che potrebbero pesare sui margini e sugli utili, tra cui volumi di vendita inferiori, dazi USA persistenti, necessità di compensare ulteriormente i fornitori per le pressioni sui costi, domanda debole in Cina, pressione da tassazioni legate al lusso e minore appetito per i veicoli elettrici (BEV). In sintesi, il messaggio di Barclays è che Porsche è ancora valutata come un’azienda con crescita stabile e alta e un percorso chiaro di margini, mentre la banca vede troppi ostacoli affinché questo scenario si realizzi senza intoppi nei prossimi anni. Nonostante il declassamento, il titolo sta salendo con forza e si avvicina a testare la EMA200, suggerendo una crescente pressione per un potenziale cambio di trend. Fonte: xStation5 Le azioni TeamViewer salgono nonostante previsioni di ricavi annui più deboli TeamViewer ha diffuso i dati preliminari sui ricavi annuali, risultati leggermente inferiori al consenso degli analisti. Nonostante ciò, il titolo è in rialzo ed è tra i più forti sul mercato tedesco oggi. Ricavi preliminari FY2025: 767 milioni € vs 776,8 milioni € previsti

ARR preliminare FY2025: circa 760 milioni €, implicando una crescita di circa +2% su base annua a cambi costanti (pro forma) Le fluttuazioni valutarie, in particolare EUR/USD, hanno pesato sull’ARR riportato. Le previsioni di margine EBITDA rettificato (pro forma) per FY2025 rimangono invariate, attorno al 44%. Fonte: xStation5

