Analisi di mercato: cosa significa la visita di Trump a Pechino per i mercati?

Punti chiave I primi report da Pechino si stanno concentrando sulle questioni relative a Taiwan.

I mercati europei sono in territorio positivo, anche il KOSPI coreano continua a salire.

Il dollaro rimane forte, con una volatilità limitata nel mercato valutario.

Le tensioni politiche in Brasile stanno penalizzando il real e l’indice Ibovespa.

I dati sull’inflazione negli Stati Uniti sono risultati più alti delle attese, ma i mercati restano comunque tranquilli.

Le prime ore di colloqui tra Donald Trump e Xi Jinping sono piuttosto tranquille e senza eventi rilevanti. Il mercato resta ottimista, in attesa di notizie che possano fare chiarezza sul futuro delle relazioni sino-americane. Per il momento, l’attenzione è concentrata su Taiwan. Il leader cinese ha avvertito che, se i negoziati su questa questione dovessero essere “gestiti male”, le relazioni con gli Stati Uniti potrebbero deteriorarsi in modo significativo. Il sostegno all’indipendenza di Taiwan è considerato una linea rossa per Xi. I principali indici azionari europei stanno registrando guadagni significativi. Il DAX tedesco guida il gruppo (+1,2%), sostenuto dal forte rimbalzo di Siemens (+3,2%). Il colosso industriale ha continuato la sua crescita nonostante risultati leggermente inferiori alle attese per l’ultimo trimestre, raggiungendo oltre il +15% su base mensile. Grafico 1: vincitori e perdenti nell’Euro Stoxx 50 (14/05/2026) The first hours of talks between Donald Trump and Xi Jinping have been rather quiet, with no major developments. The market remains optimistic, awaiting news that could clarify the future of Sino-American relations. For now, attention is focused on Taiwan. The Chinese leader has warned that if negotiations on this issue are “mismanaged,” relations with the United States could deteriorate significantly. Support for Taiwan’s independence is considered a red line for Xi. Major European equity indices are posting strong gains. Germany’s DAX is leading the way (+1.2%), supported by a strong rebound in Siemens (+3.2%). The industrial giant has continued to grow despite slightly weaker-than-expected results for the last quarter, reaching over +15% on a month-on-month basis. Chart 1: Euro Stoxx 50 winners and losers (14/05/2026) Fonte: XTB Research, 14/05/2026 Inflazione PPI [YoY]: 6,0% (vs 4,8% consenso)

Inflazione PPI [MoM]: 1,4% (vs 0,5%)

Inflazione PPI core* [YoY]: 5,2% (vs 4,3%)

Inflazione PPI core* [MoM]: 1,0% (vs 0,3%)

Inflazione PPI super-core** [YoY]: 5,2% (vs 4,3%)

Inflazione PPI super-core** [MoM]: 1,0% (vs 0,3%) *Esclude alimentari ed energia.

**Esclude alimentari, energia e servizi legati al commercio. La reazione del mercato è stata sorprendentemente contenuta. Sebbene si sia registrato un aumento della probabilità implicita di un rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti entro la fine dell’anno, il movimento è stato non solo molto limitato, ma anche parzialmente rientrato nella mattinata. I mercati attribuiscono circa una probabilità del 35% a questo scenario. Anche il rialzo dei rendimenti dei Treasury statunitensi si è rivelato poco sostenibile, con i titoli a 10 anni tornati intorno al 4,46%. Sono stati diffusi anche i dati sulla crescita del PIL della Polonia, uno dei leader europei in questo ambito. Su base trimestrale, i numeri sono stati i peggiori dal terzo trimestre del 2024 (+0,5% QoQ), il che potrebbe essere in parte attribuito alle condizioni meteorologiche sfavorevoli nei primi mesi dell’anno. È difficile collegare direttamente il rallentamento alle interruzioni nel settore energetico: questo effetto dovrebbe risultare più evidente nel secondo trimestre. Le prospettive per l’economia polacca nel 2026 restano comunque positive. Nonostante lievi revisioni al ribasso delle previsioni, il consenso continua ad indicare una crescita annua del 3,5%.

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