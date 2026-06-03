Escalation notturna con l'Iran. Il petrolio torna a sfiorare i 100 dollari

La scorsa notte si è verificata una serie di attacchi nella regione del Golfo Persico. Il petrolio continua i guadagni di ieri a causa delle preoccupazioni legate a un cessate il fuoco sempre più fragile.

Intorno a mezzogiorno, il Brent quota vicino ai 98 dollari al barile. I metalli preziosi come oro e argento registrano lievi ribassi.

L’aeroporto del Kuwait è stato attaccato. Droni iraniani hanno colpito l’area portuale e lo scalo ha attualmente sospeso i voli.

Oltre agli aeroporti civili, sono stati lanciati missili balistici verso la base di Ali Al Salem. Il CENTCOM afferma che la minaccia è stata intercettata.

Le difese aeree hanno inoltre segnalato incursioni iraniane nello spazio aereo del Bahrain.

Rappresentanti del Ministero degli Esteri iraniano affermano che gli attacchi sono una risposta ai raid statunitensi su strutture nell’isola di Qeshm e all’attacco a una petroliera iraniana nel Golfo Persico. L’Iran indica inoltre che “anche Kuwait e Bahrain hanno responsabilità”.

In questo contesto, potrebbero essere rilevanti anche le dichiarazioni del Segretario di Stato Marco Rubio — spesso citato come possibile successore di Trump:

Il supporto dell’Iran a organizzazioni terroristiche è “una delle linee rosse”.

L’Iran potrebbe ottenere un allentamento delle sanzioni finanziarie, ma dovrebbe accettare “restrizioni severe e di lungo termine”.

Allo stesso tempo, l’alleggerimento delle sanzioni non avverrebbe in cambio dell’apertura dello stretto.

Rubio ha inoltre osservato che la risposta iraniana potrebbe arrivare con un ritardo fino a cinque giorni.

Donald Trump ha dichiarato su “Truth Social” che l’Iran “non avrà armi nucleari” e che un incontro con i leader iraniani è possibile, senza fornire dettagli.

Il mercato azionario non sembra reagire: le azioni dei settori petrolifero e della difesa restano intorno ai livelli di chiusura di ieri.

OIL (D1)

Il prezzo è tornato sopra il livello di Fibonacci del 38,2%, difendendo così la linea di tendenza di lungo termine (la linea rossa centrale). Da un punto di vista tecnico, il prossimo obiettivo per gli acquirenti è intorno ai 104 dollari e al livello di Fibonacci del 23,6%. Per rompere il trend rialzista, è fondamentale per i venditori spingere il prezzo al di sotto della suddetta linea di tendenza. Fonte: xStation5