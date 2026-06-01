US OPEN: Il settore tecnologico guadagna terreno, così come il petrolio

Un’altra settimana sul mercato azionario statunitense inizia con un sentiment misto. L’US100 guadagna circa lo 0,2–0,3% all’avvio della sessione, l’US500 resta invariato, mentre l’US2000 registra un calo di circa lo 0,7%. Al momento, il mercato sta vivendo uno scontro tra un persistente trend positivo concentrato sulle società tecnologiche e voci sempre più scettiche, alimentate dalle notizie provenienti dal Medio Oriente. Nonostante il sentiment di mercato suggerisca che una dichiarazione di pace tra Stati Uniti e Iran sia stata di fatto firmata o lo sarà presto, la situazione rimane poco chiara. Il cessate il fuoco resta fragile e lo strategicamente cruciale Stretto di Hormuz continua a essere chiuso. Proprio nella notte, il CENTCOM ha confermato un attacco iraniano contro strutture statunitensi in Kuwait. Dati macroeconomici Negli Stati Uniti saranno pubblicati i dati ISM e PMI relativi al settore manifatturiero. • Il mercato si aspetta che l’indice dei prezzi alla produzione salga a 55,3 a maggio.

• L’indice manifatturiero principale ISM è atteso in aumento a 53 punti. US100 (timeframe D1 / giornaliero) L’indice ha mantenuto un forte slancio rialzista dopo il breakout dal minimo locale di marzo. L’RSI rimane elevato, il MACD si sta normalizzando, ma la struttura delle EMA resta chiaramente rialzista. La resistenza chiave si trova al ritracciamento di Fibonacci del 23,6% (circa 30.485), mentre il primo supporto per i compratori si colloca intorno a 29.730 punti. Se nel breve termine il livello del 23,6% di Fibonacci venisse superato, il prossimo obiettivo per i compratori sarebbe l’area attorno ai 31.755 punti. Fonte: xStation5 Company news Società software: il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha dichiarato in uno dei suoi interventi che il settore software non è esposto al rischio dell’AI quanto alcuni ritengono. Forti rialzi si osservano in tutto il mercato. Tra i leader figurano ServiceNow (NOW.US), Salesforce (CRM.US), Adobe (ADBE.US), Workday (WDAY.US) e Palantir (PLTR.US).

Nvidia (NVDA.US), Qualcomm (QCOM.US): Qualcomm perde circa il 7%, Nvidia guadagna poco meno del 2% e ARM sale di oltre il 13% dopo le nuove presentazioni di prodotto di Nvidia. Gli investitori stanno esprimendo preoccupazioni riguardo alla concorrenza per la linea di prodotti “Snapdragon”.

Revolution Medicines (RVMD.US): la società sale di circa il 10% dopo aver presentato risultati di ricerca su un nuovo farmaco contro il cancro al pancreas.

Taylor Morrison Home Corp. (TMHC.US): la società di costruzioni guadagna circa il 20% dopo che Berkshire Hathaway ha deciso di acquisirla per 8,5 miliardi di dollari.

IBM (IBM.US): il titolo sale di circa l’8%. Secondo Bloomberg News, il rialzo sarebbe legato a un nuovo video in cui Donald Trump parlerebbe positivamente del CEO dell’azienda.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.