Analisi tecnica: le vendite del DE40 si intensificano 🚨Azioni tedesche sotto pressione

I futures sul DAX (DE40) stanno prolungando il sell-off di oggi, ritirandosi verso l’area dei 24.500 punti, dove possiamo osservare le prime reazioni significative dei prezzi (massimi locali del 12 novembre e del 12 dicembre 2025). Ciò suggerirebbe che l’indice potrebbe ritrovare supporto e avere spazio per un potenziale rimbalzo più vicino a 24.300 punti. D’altra parte, se il ribasso del mercato azionario statunitense dovesse intensificarsi, un movimento correttivo 1:1 potrebbe implicare un possibile test dell’area dei 24.000 punti e un “tocco” del minimo locale di metà dicembre. Fonte: xStation5 Guardando più indietro, i break al di sotto della EMA a 50 giorni sul timeframe giornaliero sono stati quasi sempre seguiti da un’accelerazione del trend ribassista. Da maggio 2025, i tre impulsi al ribasso hanno mostrato proiezioni simili 1:1, sebbene con un range leggermente più contenuto rispetto agli ultimi due movimenti correttivi più ampi di dicembre e — potenzialmente — rispetto all’attuale movimento di gennaio 2026. Se l’indice dovesse testare la forza del trend di lungo periodo, il ribasso potrebbe estendersi fino a circa 23.800 punti, dove si trova attualmente la media mobile esponenziale a 200 giorni sul grafico giornaliero (EMA200, linea rossa). Al contrario, un rimbalzo dai livelli attuali potrebbe riattivare il forte impulso rialzista, con una resistenza potenziale vicino a 24.800 punti (due massimi locali di luglio e ottobre 2025). Fonte: xStation5

