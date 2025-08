Ancora Test dei Massimi

AMD non convince Escono ieri i PMI dei servizi che di fatto non brillano ma neanche preoccupano, dati piú o meno in linea con quanto abbiamo visto dai dati precedenti, ieri sera la trimestrale di Amd che migliora tutti i numeri tranne l'utile per azione che delude e porta il titolo a perdere oltre il -6% in afterhours. Mercati in "pausa" estiva o test fondamentale prima dei dati occupazionali di domani sulle richieste di sussidi di disoccupazione?



IL TEST DEI DATI DEL LAVORO



Dopo il licenziamento di Erica McEntrafer del BLS da parte di Trump, il mercato si concentra sui dati del mercato del lavoro come ad esempio le richieste di sussidi di disoccupazione che escono con frequenza settimanale ogni giovedi. Secondo i dati visti di recente sui Nonfarm Payrolls e il tasso di disoccupazione, dovremmo vedere di nuovo un'impennata delle richieste di sussidi, in primis quelle continue poi quelle iniziali che confermerebbero il trend negativo dei dati del lavoro. I dati del lavoro, a livello macro e sulle tendenze di lungo periodo, sono assolutamente fondamentali in quanto hanno avuto nella storia recente un impatto importante sull'andamento dei mercati. Un peggioramento dei dati del mercato del lavoro porterebbe ad uno scenario risk off che coincide con i tagli dei tassi e con un ribasso dell'inflazione, quest'ultimo movimento da verificarsi dopo l'entrata in vigore dei dazi a partire da domani.



AMD NON CONVINCE



Il fatturato di Amd, secondo produttore di chip dopo Nvidia, presenta un fatturato in crescita a 7,69 miliardi contro i 7,42 previsti, utile di 872 milioni di dollari contro i 265 milioni di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. La guidance prevede vendite per il trimestre in corso a 8,7 miliardi piú o meno 300 milioni di dollari contro gli 8,4 miliardi inizialmente stimati. L'utile per azione delude ed esce a 48 centesimi contro i 49 pronosticati dalle stime, un piccolo neo che pesa molto sulle quotazioni afterhours che vedono il titolo scendere di circa un -6%. I numeri sono buoni, l'azienda sta crescendo e aumenta la sua fetta di mercato contro Nvidia in quanto aziende come Meta e OpenAi si rivolgono sempre piú ad Amd per avere una valida alternativa ai costosi chip di Nvidia. La reazione del mercato é prettamente tecnica, i fondamentali di Amd non preoccupano nel lungo termine.



TEST TECNICI SULL'AZIONARIO



Azionario in test tecnici dei massimi che potrebbero essere utilizzati dal mercato come livelli dai quali far partire dei movimenti ribassisti che potrebbero far pensare ad un ritracciamento consistente per questo mese. Al momento nulla di confermato ma le dinamiche settimanali sembrano voler tentare un movimento di ribasso almeno per far rifiatare i mercati dopo le forti performance che si registrano da aprile. La situazione attuale é quindi molto tecnica, non ci sono market mover di rilievo se non per la BoE di domani o per le richieste di sussidi. L'obbligazionario ritorna con rendimenti in discesa, in linea con le aspettative sui tassi di interesse della Fed che ora vengono visti al ribasso per la prossima riunione con una probabilitá dell'85%.



