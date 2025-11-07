Andamento Bitcoin (07.11.2025)

Il prezzo di Bitcoin è recentemente sceso intorno a 100.000$, dove ha incontrato interesse all’acquisto e inizialmente ha recuperato fino a circa 104.000$. Tuttavia, dopo i cali di ieri a Wall Street, Bitcoin è nuovamente sceso verso 101.000$, e appare evidente che il sentiment ribassista persiste su tutto il mercato delle criptovalute.

Osservando i precedenti pattern di correzione, si nota che ogni pullback è stato molto simile in scala — quasi movimenti correttivi 1:1 all’interno del trend rialzista in corso. Interessante notare che, dal crollo di Bitcoin a 48.000$ nell’estate 2024, il minimo della successiva fase di vendita in primavera 2025 si è formato circa 26.000$ più in alto (intorno a 74.700$). Se questo intervallo proporzionale dovesse ripetersi, l’attuale correzione potrebbe trovare un fondo intorno ai livelli attuali.

D’altra parte, la profondità dei precedenti impulsi ribassisti era leggermente maggiore, il che suggerirebbe ora un possibile calo verso 94.000$, cancellando praticamente tutti i guadagni dell’anno. Basandoci sull’analisi del prezzo e su indicatori come RSI e MACD, le condizioni di mercato appaiono ipervendute, e il principale livello di supporto a breve termine resta vicino a 100.000$, dove abbiamo già osservato una forte reazione d’acquisto — ulteriormente rafforzata da un rimbalzo simile registrato a giugno.

Al contrario, il principale livello di resistenza è attualmente la media mobile a 200 giorni (EMA), situata vicino a 110.000$, che coincide anche con un importante livello on-chain — il prezzo medio di acquisto dei detentori a breve termine. Un movimento verso quell’area ridurrebbe probabilmente la pressione di vendita tra gli investitori retail. Il rischio maggiore resta una continuazione della correzione sul mercato azionario, che potrebbe spingere Bitcoin sotto la soglia dei 100.000$.

