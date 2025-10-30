Anteprima Amazon: tutti gli occhi puntati su AWS e sulla strategia AI 🔎

Amazon (AMZN.US) pubblicherà oggi i risultati del terzo trimestre 2025 dopo la chiusura dei mercati statunitensi.

Gli investitori si aspettano un altro trimestre solido, anche se permane una certa incertezza riguardo al ritmo di crescita del business cloud e al posizionamento dell’azienda nel settore dell’intelligenza artificiale. Le previsioni di consenso indicano ricavi pari a 177,8 miliardi di dollari e un utile per azione (EPS) di 1,58 dollari, in crescita rispettivamente del 12% e del 10% su base annua. Si tratta di una crescita stabile, ma decisamente più moderata rispetto agli anni della pandemia. Il principale punto di attenzione sarà AWS (Amazon Web Services), la vera fonte di profitto del gruppo. Pur rappresentando solo circa il 20% dei ricavi totali, AWS genera circa il 40% del reddito operativo. Nel trimestre precedente, il margine operativo di AWS è sceso dal 36% al 33%, mentre la sua quota di mercato è diminuita di circa 2 punti percentuali a vantaggio di Microsoft Azure e Google Cloud. Qualsiasi segnale di ripresa dei margini o di miglioramento della quota di mercato nel segmento AI sarà determinante per il sentiment degli investitori. Principali attese: Ricavi totali: 177,8 miliardi USD (+12% a/a)

Ricavi AWS: 32,3 miliardi USD (+18% a/a)

Servizi pubblicitari: 17,3 miliardi USD (+21% a/a)

Vendite online: 66,5 miliardi USD (+8% a/a)

Servizi per venditori terzi: 41,9 miliardi USD (+11% a/a)

Utile per azione (EPS): 1,57–1,58 USD (+10% a/a)

Reddito operativo: 23,7 miliardi USD (+4% a/a) Ambizioni AI sotto esame L’intelligenza artificiale resta il principale motore di crescita per l’intero settore tecnologico. Gli investitori si aspettano che il management spieghi in che modo i livelli record di spesa in conto capitale (CAPEX) si tradurranno in una crescita dei ricavi futuri. Al momento, gli elevati investimenti stanno pesando sul flusso di cassa libero.

Le recenti dichiarazioni di Jeff Bezos sottolineano che l’AI rappresenta la “massima priorità” per l’azienda, con applicazioni che spaziano dalla logistica e automazione fino alle esperienze d’acquisto personalizzate. Il titolo Amazon rimane al di sotto dei suoi massimi storici, a differenza di altri colossi tecnologici come Apple, Microsoft, Alphabet e Nvidia. Dopo i solidi risultati pubblicati ieri da Microsoft e Alphabet, gli investitori analizzeranno il report di Amazon con particolare attenzione.

